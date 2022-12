GF Vip, arriva la più lieta delle notizie: in arrivo un bambino per due vipponi innamoratisi dentro la casa

La coppia che si è innamorata dentro le mura della casa più spiata d’Italia ha annunciato sui social di essere in attesa del loro primo figlio.

Sappiamo bene come siano tantissime le falle di un reality show come il Grande Fratello Vip, soprattutto le dinamiche “naturali” che di spontaneo hanno ben poco. Fatto sta che, a torto o a ragione, gli amori all’interno della casa più spiata d’Italia, nella maggior parte dei casi non solo continuano una volta finita l’avvenuta condotta da Alfonso Signorini, ma hanno anche dei risvolti importanti.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono in procinto di convolare a nozze, Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli sono affiatati più che mai e Clizia Incorvaia insieme a Paolo Ciavarro lo scorso febbraio sono diventati genitori di un bellissimo maschietto di nome Gabriele, battezzato questa estate in Sicilia proprio da chi ha permesso che sbocciasse l’amore tra i due. Stiamo parlando ovviamente di Alfonso Signorini.

Insomma, diciamo come che se queste coppie ci appaiono finte e costruite a tavolino all’interno del reality, nella vita reale, però, è come se prendessero forma. Proprio lontani dalle camere e da un’invadenza continua e spasmodica, queste coppie trovano la loro quadra o lasciandosi, come è successo a Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, o addirittura diventando genitori, come sta accadendo in questo momento a Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano presto genitori del piccolo “puntino”

Li avevamo entrambi lasciati sul red carpet del cinema di Venezia questo settembre. La proposta non proposta di matrimonio, però, aveva fatto storcere il naso a molte persone che hanno commentato un gesto eclatante del genere come esibizionismo da quattro soldi, volto sempre a mantenere alta l’attenzione sulla coppia che stava subendo, diciamo, una sorta di calo fisiologico mesi dopo la fine del reality.

Anche se entrambi, prima ancora del GF Vip, erano ben avvezzi alle dinamiche di coppia di fronte a una telecamera. Sia la Codegoni che Basciano, infatti, anche se in anni diversi, hanno partecipato a Uomini e Donne, lei come tronista e lui come corteggiatore. In tutti e due i casi, però, il due di picche è stato dietro l’angolo. La storia d’amore della bella Sophie con Mattero Ranieri è durata meno dei petali di studio. E Alessandro alla fine è stato preferito a un altro corteggiatore dall’allora tronista Giulia Quattrociocche.

Insomma, una catastrofe, ma niente che il Grande Fratello Vip non potesse risolvere. Anche se all’inizio il loro flirt non ha convinto proprio nessuno. Alessandro Bascioni, infatti, era entrato con chiaro intento di corteggiare Soleil Stasi, mandando su tutte le furie il simbolo dell’amore libero Alex Belli. E Sophie era in parte impegnata con il concorrente Gianmaria Antinolfi, anche se con qualche riserva, sciolta poi quando Alessandro ha fatto il suo ingresso nella casa.

I due, infatti, piano piano si sono avvicinati sempre di più e a marzo sono usciti insieme dal programma dichiarandosi amore eterno. E ora sono in attesa del loro primo “puntino”. Il sesso del nascituro ancora non si sa e entrambi chiamano per ora così il loro bambino. La coppia ha annunciato su Instagram con un tenero video insieme durante un’ecografia che presto la famiglia si allargherà.