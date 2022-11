“Non c’è più” | Cinema in lutto: aveva recitato in Top Gun, Die Hard e Walker Texas Ranger

Sono ore di lutto e dolore per i fan dell’iconico film Top Gun e della serie televisiva Walker Texas Ranger: è stata annunciata la scomparsa di un noto attore del cast

Chi è cresciuto a pane e Top Gun, Die Hard e Walker, Texas Ranger non ha ben reagito alla notizia, diffusa nelle ultime ore, riguardante la morte di un famoso attore presente nei rispettivi cast. Una figura che ricordano tutti per i suoi ruoli di rilievo interpretati in questi film e nell’iconico telefilm ma che vanta una carriera ricca di altre partecipazioni. Figlio di un ufficiale della U.S. Air Force è nato il giorno della vigilia di Natale dell’anno 1955 e a breve avrebbe compiuto 67 anni. Se ne è andato molto giovane, dopo aver lottato per anni contro una malattia: dal 2006 era professore di cinema e teatro presso il College of Fine Arts dell’Università del Nevada, Las Vegas, che per prima ha annunciato la sua morte con un comunicato ufficiale; gettando nello sgomento non solo i suoi studenti ma i tanti appassionati di cinema che lo conoscevano ed apprezzavano.

Il mondo del cinema è in lutto: se ne va un attore con 40 anni di carriera

La sua storia è quella di un successo costruito passo dopo passo e di una carriera durata oltre 40 anni. Il massimo della celebrità lo ha raggiunto negli anni ’90: allora era un volto molto noto del piccolo schermo per aver intepretato, nel legal drama “Matlock”, l’investigatore privato conrad McMasters ma soprattutto per il ruolo del ranger James Trivette in Walker, Texas Ranger, un percorso lavorativo che ha segnato la sua carriera. Il famoso attore era nato a Moses Lake, nello stato di Washington e, terminate le scuole superiori era entrato nell’accademia dell’aeronautica militare. Non ci è però voluto molto per capire che quella non sarebbe stata la sua strada: dopo essersi iscritto ad un corso di recitazione ha fatto il suo esordio nel 1981 nella serie tv Il mio amico Arnold, in un piccolo ruolo. Lo vedremo in seguito anche in Simon & Simon, Riptide, L’albero delle mele.

Ha recitato in centinaia di episodi di famose serie tv

Sono ben 96 gli episodi di Matlock nei quali ha recitato, fino all’ottava stagione lasciandolo nel ’93 per recitare a fianco di Chuck Norris. In Walker, Texas Ranger ha preso parte a ben 203 episodi, suddivisi in otto stagioni, ma anche nel film Walker, Texas Ranger: Processo infuocato del 2005 nel quale compare con un cameo. Ha preso parte anche a film cult: nel 1986 la sua prima apparizione cinematografica in Top Gun, nel ruolo del tenente di grado inferiore Marcus «Sundown» Williams, uno dei piloti di caccia d’élite. Lo ritroviamo anche nel film del 1988 del regista John McTiernan Die Hard – Trappola di cristallo. Quì ha interpretato l’hacker informatico Theo. Nella sua carriera ha lavorato anche in sul palcoscenico teatrale. Se ne va il grandissimo Clarence Gilyard Jr.