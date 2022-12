Uccisa per un cappello | A 16 anni è una delle 450 vittime (ma potrebbero essere molt* di più)

Dopo l’uccisione durante la protesta ora il regime chiede un riscatto alla famiglia affinché possa avere il corpo senza vita di Mahak

Continua la scia di sangue in Iran, dove un’altra donna è morta in occasione delle proteste.

Questa volta a morire è Mahak Hashemi, una ragazza di soli 16 anni morta per mano della polizia iraniana.

A fornire maggiori dettagli sono stati gli attivisti che si trovavano con lei a Shiraz al momento delle proteste.

Come anticipato i dettagli sull’uccisione di Mahak sono strati forniti dagli attivisti del sito Iran International.

La sedicenne sarebbe stata uccisa a manganellate dalle forze dell’ordine iraniane lo scorso 24 novembre.

“Il nome di questa bellissima ragazza iraniana è Mahak Hashemi”, si legge sul profilo Twitter dell’attivista Masih Alinejad, che ha postato uno scatto che la ritrae senza velo ma con un cappello di baseball in testa.

“È stata selvaggiamente uccisa a manganellate dal regime islamico mentre protestava a Shiraz – ha proseguito l’attivista -. Il regime ha persino chiesto un riscatto alla sua famiglia per restituire loro il suo cadavere. Gli iraniani stanno letteralmente morendo per la libertà”.

