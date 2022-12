Una nuova moneta rara, la dedica è per l’Ucraina: potrà valere molto | Ma la frase fa discutere

L’annuncio del lancio della nuova moneta da 2 euro risale a qualche mese fa, ma ora il nuovo pezzo è entrato ufficialmente in vigore nel Paese.

Stiamo parlando della nuova moneta da 2 euro entrata ufficialmente in vigore in Estonia dalla giornata di ieri, lunedì 29 novembre. Nel nuovo pezzo si vede una giovane donna che protegge un uccellino tra le mani, con una spiga di grano sullo sfondo. In molti non hanno potuto fare a meno di notare la scritta Slava Ukraini: come dichiarato dallo stesso paese baltico, infatti, la moneta è stata pensata e realizzata proprio come gesto di solidarietà nei confronti della popolazione ucraina dopo l’invasione da parte dell’esercito russo voluta da Vladimir Putin.

Il disegno è stato realizzato da Daria Titova, studentessa dell’Accademia delle Belle Arti, che ha trovato rifugio proprio in Estonia dopo essere fuggita da Kharkiv – la sua città natale – e dalle bombe della guerra che sta portando in tutta Ucraina dolore, morte e distruzione.

40.000 pezzi di questa moneta venduti a parte: ecco perché

“Un promemoria quotidiano nella lotta per la libertà dell’Ucraina e del suo futuro nell’Unione Europea”: sono le parole utilizzate dalla premier estone Kaja Kallas a margine della presentazione della moneta, avvenuta lo scorso 8 luglio. In quell’occasione la Kallas aveva anche annunciato il lancio di due milioni di monete da 2 euro raffiguranti la giovane con l’uccellino, la spiga di grano e la scritta Slava Ukraini.

E non è tutto, perché è stata sempre la premier estone ad informare che 40.000 di queste monete verranno vendute a parte, in confezioni separate, al prezzo di 18 euro: il ricavato verrà devoluto alla Banca centrale ucraina.

Il Governatore della Banca centrale dell’Estonia, Madis Muller, ha ribadito l’importanza simbolica (e non solo) di questa nuova moneta da 2 euro.

“La moneta da 2 euro dedicata all’Ucraina inizierà da oggi a raggiungere le persone in tutta l’Estonia e arriverà anche altrove in tutta l’Unione Europea attraverso gli scambi commerciali – le sue parole – Questa moneta ricorda alle persone che la libertà è il valore più alto e ha un prezzo molto alto. L’Ucraina sta attualmente combattendo una guerra a costo della vita del proprio popolo per i valori condivisi dello spazio culturale europeo, e sta a noi continuare a sostenerla in questo”.

Polemiche per l’uso della frase Slava Ukraini

Nonostante questo intento molto nobile, non sono mancate le polemiche per via della scritta Slava Ukraini che campeggia in bella vista sulla nuova moneta da 2 euro.

Slava Ukraini – che significa letteralmente “Gloria all’Ucraina” – è storicamente utilizzato dai nazionalisti ucraini e molto spesso viene considerato uno slogan vicino agli ambienti fascisti. Già in Unione Sovietica veniva vietato questo saluto, con le autorità sovietiche che ribattezzava “scagnozzi nazisti” i nazionalisti ucraini. Anche la Russia contemporanea definisce questo slogan un “saluto fascista”.