Come riscaldare la casa in modo economico: il metodo della stufetta con candele funziona davvero?

Fra caro bollette e il calo delle temperature, in molti si chiedono come riscaldare l’abitazione senza ricorrere agli oramai proibitivi termosifoni: ecco il trucco che arriva da TikTok. Ma funziona davvero?

Continua a salire il prezzo delle bollette, che oramai arrivano ad essere quasi il triplo rispetto all’anno precedente.

Per questo tantissime persone si sono messe alla ricerca di metodi per riscaldare l’abitazione in modo economico.

Se fino a qualche tempo fa il metodo più gettonato era il pellet, anche i costi di quest’ultimo sono lievitati vertiginosamente, e si rischia, comprando quello più economico, di fare più danno che utile.

Cosa fare, allora, per tentare di alzare di qualche grado la temperatura in casa?

La soluzione arriva da TikTok. Ebbene sì, oltre ai tipici quanto inutili balletti, sulla piattaforma è possibile trovare migliaia di creator che condividono con gli utenti trucchetti e consigli casalinghi molto utili.

Fra questi è diventato virale nell’ultimo periodo un trend riguardante una stufetta fatta in casa con le candele.

Un metodo super economico per far alzare di qualche grado la temperatura in casa.

Non sarà ovviamente efficiente come un termosifone, ma può essere utile per creare calore in quelle zone della casa più difficili da riscaldare o che magari usiamo di meno.

Ma funziona davvero?

Come riscaldare la casa in modo economico: il trucco di TikTok

Questo metodo, apprendiamo da alcuni video, sembra essere stato messo a punto qualche anno fa fa un giornalista, e promette di poter riscaldare una stanza con pochi centesimi al giorno.

Il trucco consiste nel creare una piccola stufa munendosi di due vasi di terracotta forati, uno più piccolo e uno più grande, da montare sopra un sottovaso sui posizionare varie candele, possibilmente di soia che sono meno nocive.

Il procedimento è il seguente: prendere il sottovaso, forarlo, farlo attraversare da una barra filettata che dovrà poi essere bloccata con un dado e una rondella.

Inserire un dado nella barra filettata in modo che si posizioni a una certa altezza, come si può vedere nel video qui sotto e posizionare il primo vaso di terracotta, quello di dimensioni più piccole.

Inserire sul vaso più piccolo (che come potete vedere andrà capovolto) un altro dado, e posizionare sopra un vaso di dimensioni maggiori.

Bloccare il tutto con l’ultimo dado, e infine l’ultimo step: posizionare le candele, meglio ancora se di soia in quanto meno nocive, nel sottovaso.

In questo modo creerete una piccolissima stufa utile per riscaldare la stanza, o almeno di far salire la temperatura di qualche grado.

Su TikTok in tanti sono stati scettici, decidendo di provare a misurare la temperatura prima e dopo.

Effettivamente vedendo molti dei video caricati, la temperatura sale.

Ma è realmente così?

Secondo gli esperti no. Il vaso di terracotta, infatti, secondo la prima legge della termodinamica, non è il grado di amplificare l’energia prodotta dalla candela.

Tuttavia gli utenti sembrano aver giovato da questo metodo che deve, però, essere adottato con accortezza.

Anzitutto attenti ai fumi e al fatto che la candela consumi ossigeno, quindi ricordatevi di arieggare ogni tanto la vostra stanza, soprattutto se quella da letto.

Inoltre le candele non vanno assolutamente tenute accese la notte, oltre la necessità di tenerle lontane da bambini e animali domestici.

Dando un’occhiata online abbiamo visto che è possibile acquistarle già fatte, ma, ovviamente, si perde in termini di risparmio.

Per i più pigri, però, può essere un’ottima soluzione.

E voi, lo avete provato?