“Dal chirurgo due volte l’anno”: anche Antonella Clerici ha ceduto al fascino del ritocchino | La confessione

Dopo le confessioni hot tra coccole e trasgressione con il suo principe d’altri tempi, Vittorio Garrone, Antonella Clerici ha anche ammesso di ricorrere al fascino del bisturi che ha conquistato pure lei.

Ammettiamolo pure, non piace a noi “persone normali” invecchiare anno dopo anno, vedendo il nostro corpo maturare, in virtù di una nuova consapevolezza sulla nostra persona che muta col mutare del tempo, figuriamoci a chi con il suo volto e la sua immagine ci lavora.

No, di certo Antonella Clerici non fa la modella di professione e quindi potrebbe anche non ricorrere al chirurgo estetico. Eppure, immaginatevi i commenti di chi direbbe che “sta invecchiando male” oppure che ancora a 59 anni “si trascura”. Lo sappiamo, la natura umana è anche questa: la critica sterile a priori che non lascia scampo a nessuno.

Ecco quindi che, giocando d’anticipo, la Clerici non solo ha ammesso tranquillamente di essersi sottoposta a qualche ritocchino di chirurgia estetica, ma di averlo fatto proprio perché non si sente più come era in passato.

Insomma, in quell’intervista rilasciata a ‘Il Messaggero’, la conduttrice di “E’ sempre mezzogiorno”, ha avuto modo di raccontarsi senza mezzi termini, parlando di temi più che comuni, ma che attirano un certo scandalo quando a parlarne sono volti così noti e consolidati della televisione italiana.

Così, dopo aver spiegato che a letto con il suo bel Vittorio Garrone oltre alle coccole c’è molto di più, Antonella ha anche parlato dei suoi piccoli ritocchi.

Antonella Clerici e il rapporto con la chirurgia estetica

Avreste mai detto che Antonella Clerici ha ceduto al fascino del bisturi? Forse no, e questo proprio perché alla conduttrice non piacciono le trasformazioni che cambiano letteralmente i connotati, in una brutta caricatura di sé stessi che cancella ciò che si è stati per sempre.

Insomma, come in tutte le cose, serve avere il senso della misura, senza esagerare. E questo la Clerici lo sa benissimo. Il 6 dicembre, infatti, la conduttrice di “The Voice Senior” compirà 59 anni, un’età importante, ma che non coincide di certo con una visitina dal chirurgo estetico. O perlomeno, non ora. La Clerici ha spiegato a ‘Il Messaggero’, infatti di andare dal chirurgo solo due volte l’anno.

“Non voglio trasformarmi”, ha precisato la Clerici, dimostrando sempre al sua risolutezza di fondo, la stessa che le ha permesso di entrare nelle case degli italiani per tutto questo tempo. “Io faccio poche cose, continuative, e sempre d’estate perché d’inverno vado in onda tutti i giorni e si vedrebbe”, ha spiegato ancora la conduttrice.

Insomma, l’estate sarebbe la stagione del ritocchino per Antonella, lontano dalle telecamere, custodendo il suo segreto che segreto più non è. Ma non solo. La Clerici ha anche ammesso di aver iniziato con i ritocchini quando aveva 40 anni, età in cui si è vista “bella come mai prima”. “È meglio fare piccoli ritocchi piuttosto che interventi improvvisi e innaturali”, ha aggiunto ancora Antonella. “Vedo certe bocche in giro, mamma mia…”. Chissà però a chi è riferita questa critica, che lo dica in seguito la stessa Antonella nazionale?