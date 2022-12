Fa le trecce a suo figlio di 4 anni, bufera social: riempita di insulti | “Sono orgogliosa di lui”

Ha pubblicato sul web alcune foto e video di suo figlio con i capelli lunghi ed è stata subissata di critiche e insulti.

Charlie Hayes, 22 anni, madre del piccolo Jasper, ha deciso di denunciare l’odio ricevuto sui social per la scelta di lasciare che suo figlio possa vivere con la chioma che preferisce. “Gli piacciono i capelli lunghi e non vuole tagliarli”, ha detto la 22enne, come riportato anche dal noto tabloid britannico The Mirror.

“La mattina gli chiedo come vuole i suoi capelli. A volte vuole le trecce, a volte la coda di cavallo”, ha poi aggiunto Charlie Hayes. Ma sono in molti a criticare la giovane madre per questo comportamento: secondo gli haters, infatti, non tagliare i capelli al bambino deve essere vista come una forma di abuso nei suoi confronti.

E non è tutto, perché anche a scuola Jasper viene preso in giro perché i capelli lunghi sarebbero “solo per le donne”.

Il piccolo Jasper vuole i capelli lunghi, la madre: “Sono orgogliosa di lui”

“Non è offeso dalle persone che pensano che sia una ragazza e ho cercato di fargli capire che non è una brutta cosa essere una ragazza o essere scambiati per una ragazza – ha detto la madre al Mirror – Quando le persone dicono che i capelli lunghi sono solo per le ragazze avverte come un senso di frustrazione, ma non di fastidio: si limita a correggere educatamente le persone. Sono così orgogliosa di lui, è molto più coraggioso degli altri, questo è certo”.

Le critiche più pesanti ricevute da Charlie Hayes hanno riguardato proprio la scelta di fare le trecce bionde al suo piccolo Jasper. Alcuni utenti hanno replicato alle foto della giovane madre, esprimendo preoccupazione per il fatto che il bambino potrebbe subire del bullismo a scuola a causa di questa scelta.

La mamma di Jasper non si è scomposta, rispondendo che non è una cosa assurda avere i capelli lunghi e che anche i maschietti possono portarli.

Il video pubblicato da TikTok dalla madre di Jasper, dove il piccolo afferma chiaramente di preferire i capelli lunghi e che tale chioma può andare benissimo anche per un maschietto, ha superato il milione e mezzo di visualizzazioni.

“Ho cresciuto un bambino forte, non gli importa nulla della gente”

In molti hanno elogiato la grande autostima di Jasper, mentre altri hanno ribadito la preoccupazione per ciò che potrebbe subire dalle altre persone per via di questa capigliatura inusuale.

“Non voglio che mio figlio si senta come se dovesse cambiare chi è – ha aggiunto Charlie Hayes – solo perché le altre persone sono scortesi con lui. Ho cresciuto un bambino forte a cui letteralmente non importa niente di quello che pensa la gente”.

L’omofobia palesata da alcune persone verso Jasper è ritenuta “incredibile e assurda” dalla giovane madre, tenendo presente che il bimbo ha solo 4 anni. “Non gli importa della sessualità o del genere, è solo un bambino a cui piacciono i capelli lunghi”.