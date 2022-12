La doppia tragedia di Riccardo, morto alla vigilia della laurea “non prevista” | Cosa non torna?

Il giovane ragazzo si è schiantato al ritorno da casa, e ora si indaga se sia stato un gesto volontario o accidentale

Una tragedia, l’ennesima di questo tipo, quella che si è consumata ieri notte, quando Riccardo Faggin, studente 26enne, ha perso la vita schiantandosi contro un platano.

E’ morto a pochi metri da casa nella sua Opel Corsa, ma, soprattutto, è morto alla vigilia della sua Laurea. O presunta tale.

Già, perché il dubbio principale che assilla tanto i genitori quanto gli inquirenti è il seguente: Riccardo si è tolto la vita spontaneamente?

A casa era ormai tutto pronto: i fiocchi rossi, il tavolo al ristorante già prenotato e il regalo: il viaggio che Riccardo desiderava tanto.

Lui, 26 anni compiuti lo scorso luglio, però, non aveva in realtà completato il ciclo di studi.

Un dolore che attanaglia la famiglia di Riccardo, che oggi teme che le loro pressioni, come quelle di tutti i genitori, siano state la causa di un gesto, l’ultimo, fatale da parte di Riccardo.

Il mistero sulla morte di Riccardo: incidente o gesto volontario?

E’ accaduto nella notte fra il 28 e il 29 novembre lungo via Romana Aponense ad Abano Terme lo schianto fatale che ha provocato il decesso immediato del 26enne.

Proprio a qualche decina di metri da casa, e proprio il giorno prima della laurea che, in realtà, Riccardo non doveva conseguire.

E’ proprio per questo che qualcosa non torna.

Sono infatti tanti i dubbi dietro la morte di Riccardo, tali da comportare l’apertura di un’inchiesta da parte della Procura di Padova, come riportato da Repubblica.

La paura è che il sinistro stradale sia stato un gesto volontario da parte del giovane studente, che non ha retto la pressione delle bugie sulle quali non è riuscito a tornare dietro.

E’ stata infatti l’Università di Padova a segnalare ai genitori che nella giornata di oggi il figlio non avrebbe discusso alcuna tesi.

Da lì il baratro, e l’angoscia dei genitori che, oggi, si sentono responsabili della morte del figlio.

“Gli chiedevamo notizie. Gli dicevamo: muoviti. Gli ricordavamo che se non aveva niente da fare sarebbe dovuto andare a lavorare. Sono cose che tutti i genitori dicono. Ci sembrava la normalità. E invece proviamo ora un grande senso di colpa, perché non siamo riusciti a capire nostro figlio”, ha dichiarato Luisa Cesaron, mamma 54enne di Riccardo.

Emerge, infatti, che il 26enne aveva passato qualche esame, ma che non era arrivato al termine del ciclo di studi.

Una bugia, quella di Riccardo, andava avanti da molto tempo, oramai da prima del lockdown

“Gli mancava un esame: Filosofia del Nursering. È stato bocciato una prima volta, poi una seconda… Era come bloccato. Poi a primavera ci ha detto che era riuscito a superarlo e che finalmente poteva concentrarsi sulla tesi“, ha rivelato il padre al Corriere della Sera.

Ad alimentare queste bugie il terrore di Riccardo di deludere i genitori, la famiglia, gli amici.

La paura di dover fare i conti con una cosa più grande di lui.

Nessuno, d’altronde, aveva riposto dubbi nei suoi confronti. Riccardo era un ragazzo descritto con un carattere meraviglioso, a cui era impossibile non voler bene e attivo, per altro, nel volontariato.

Il suo sogno era quello di diventare un paramedico del soccorso alpino.

Poi è arrivata la tragica sera: ai genitori aveva detto di andare al bar con gli amici per allentare la tensione, ma anche quello non era vero.

Il bar indicato era chiuso e nessuno degli amici aveva appuntamento con lui.

Un elemento, questo, che fa pensare ancor di più al gesto volontario.

“A questo punto non so neppure se quella tesi esista davvero. Non sono uno psicologo ma credo sia iniziato tutto così: una bugia innocente per gestire un momento di debolezza, seguita da un’altra, e poi un’altra, ma non gliene faccio una colpa. La responsabilità, semmai, me la sento addosso. Mi rimprovero di non aver saputo leggere i segnali, di non avergli insegnato a essere più forte, almeno ad avere quella forza che serve per chiedere aiuto”, ha dichiarato il padre, che ha concluso con un appello: “Voglio pensare che la sua morte possa insegnare comunque qualcosa ad altri genitori: con l’impegno di tutti si può proteggere anche chi è fragile, evitando di caricare i nostri figli, anche inconsapevolmente, delle nostre aspettative e ambizioni”.

Suicidi universitari: i numeri sono allarmanti

Quella di Riccardo, ad ogni modo, è, purtroppo, una storia simile a quella di molti altri ragazzi.

Come lui, infatti, altri non hanno retto la pressione sociale, universitaria e le aspettative famigliari, arrivando a mentire sul giorno della laurea che spesso coincide con il giorno del suicidio.

Meno di due mesi fa era accaduto lo stesso dramma a Bologna, quando il 7 ottobre venne ritrovato nelle acque del fiume Reno il corpo senza vita di uno studente di giurisprudenza.

Stessa dinamica: aveva detto alla famiglia che quel giorno si doveva laureare, ma non aveva conseguito tutti gli esami necessari per farlo.

Un anno prima era accaduto lo stesso, e poi a luglio un altro studente: stesse dinamiche.

Fra la percentuale di suicidi, un’altissima percentuale riguarda i giovani.

Sono quasi tutti studenti universitari che, schiacciati dal culto della performance e dell’hustle culture, non ce l’hanno fatta.

La tendenza, come confermano i dati, è a dir poco tragica, ed oramai i casi sono talmente numerosi da diventare un fenomeno di interesse sociale e collettivo.

Nel 2021, ad esempio, sui 4mila suicidi 500 sono stati compiuti da under 34.

Da qui la pericolosità di una retorica sulla meritocrazia, che non tiene conto di un’infinita di fattori che possono intaccare il percorso universitario.

Dalla salute mentale fino alla vergogna nel chiedere aiuto, come può essere accaduto a Riccardo, fino alle condizioni economiche di partenza.

Come il caso accaduto lo scorso luglio, quando uno studente iscritto alla facoltà di Medicina in inglese di Pavia aveva invitato famigliari e genitori per celebrare una laurea non esistente.

Proprio lui aveva esplicitato al Rettore in una lettera la paura di perdere la borsa di studio.

Aveva trent’anni ed era rimasto bloccato al terzo anno: “Sono lo studente che si è tolto la vita in collegio – scrisse nella lettera -, non sono riuscito a cambiare nulla. L’Edisu (l’ente per il diritto allo studio universitario ndr) ha cercato di aiutarmi e gliene sono molto grato ma non è solo una questione economica ma anche di (in)giustizia”.

Da qui viene anche spontaneo comprendere come la retorica sugli studenti modello (vedi la querelle su Carlotta Rossignoli) sia non solo di cattivo gusto, ma soprattutto pericolosa, in un sistema in cui l’Università ha assunto l’impostazione aziendale, dove docenti, ricercatori, dottorandi, studenti e persino dipendenti strutturati sono valutati su una scala di performance che nulla ha a che fare con quello che dovrebbe essere l’obiettivo primario dell’ente universitario: la formazione.