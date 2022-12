Preoccupazione per Alba Parietti: è dimagrita moltissimo | Tanti chili persi: cosa c’è dietro?

Lo scorso 2 luglio ha compiuto 61 anni, ma la sua bellezza è talmente travolgente che si fa fatica ad immaginare che abbia davvero quell’età.

Stiamo parlando di Alba Parietti, nota showgirl, conduttrice televisiva e attrice che nel corso degli anni si è fatta apprezzare anche come opinionista, come nel periodo di Announo su La7.

Negli ultimi anni abbiamo visto la Parietti anche nelle vesti di concorrente in alcuni programmi televisivi di successo. La showgirl si è cimentata nella danza in Ballando con le Stelle, per poi sfoderare tutta la sua capacità ‘trasformista’ in Tale e Quale Show. Quest’anno è stata anche concorrente del programma Il Cantante Mascherato.

Ma la bella notizia, che fa ovviamente piacere a tutti i suoi fan, è che nel 2023 rivedremo finalmente Alba Parietti al timone di un programma tutto suo: si tratta dello show Non sono una signora, che andrà in onda su Rai 2 in prima serata e che vedrà come protagoniste anche le Drag Queen.

Inizialmente l’inizio del programma era stato previsto per il 7 dicembre ma la Rai ha deciso di farlo slittare a febbraio: i fan della Parietti devono quindi attendere ancora.

Alba Parietti, con il nuovo compagno va a gonfie vele

Le cose per l’Alba nazionale sembrano andare bene non soltanto dal punto di vista professionale, ma anche nel privato.

Da qualche tempo, infatti, Alba Parietti vive un’intensa storia d’amore con il suo nuovo compagno, Fabio Adami, 55enne manager di Poste Italiane. Una relazione che sta facendo molto bene alla showgirl anche in termini prettamente ‘fisici’, come ha spiegato lei stessa in un’intervista rilasciata al quotidiano Leggo.

“Sto vivendo il momento più bello della mia vita, non tornerei mai ai 30 anni, quest’età me la sto godendo troppo – le parole di Alba Parietti – E ha ragione chi dice che i 60 sono i nuovi 40″.

Alba Parietti è poi scesa nel dettaglio della sua relazione con Fabio Adami, spiegando che i due si sono conosciuti su un treno ad alta velocità. Quando sono scesi a Roma il 55enne l’ha rincorsa per darle il suo biglietto da visita.

“Gli ho scritto subito, perché c’era questa attrazione a cui era impossibile dire di no – ha aggiunto Alba Parietti nell’intervista – Da quel momento ci siamo sentiti ogni giorno e lui ci ha messo tutta la volontà possibile per far cadere le barriere che inizialmente avevo eretto. Quando, dopo qualche giorno, ci siamo ritrovati nuovamente per caso in treno, non ci siamo più lasciati”.

Paura tra i fan per il suo dimagrimento: la showgirl spiega tutto

Alba Parietti ha voluto tranquillizzare anche tutti quei fan che negli ultimi tempi avevano espresso una certa preoccupazione per il suo stato di salute dopo averla vista molto dimagrita.

La showgirl ha confermato di aver perso circa sette chili, ma è tutto merito dell’amore e della passione tra lei e Fabio Adami.

“Ho perso due taglie, l’amore fa anche questi miracoli. Io e Fabio non abbiamo avuto bisogno di diete – ha chiarito la Parietti – Abbiamo perso sette chili tutti e due. Faccio l’amore più spesso, quando uno è innamorato concentra tutto sui sentimenti e forse meno sul cibo”.