Albano ha tradito Loredana Lecciso? I dettagli hot della presunta amante | E arriva la replica del cantante

La vita sentimentale di Albano Carrisi è sempre stata al centro del gossip, anche nell’ultimo periodo.

Come noto, il celebre cantautore di Cellino San Marco è impegnato con Loredana Lecciso: con la showgirl salentina il rapporto è cominciato già alla fine degli anni ’90, ma nel corso di tutti questi anni sono stati tanti gli alti e bassi che hanno caratterizzato la loro relazione. In molti ricorderanno la crisi del 2005, quando Albano dovette abbandonare L’Isola dei Famosi dopo che la Lecciso dichiarò in diretta di voler interrompere il rapporto. Relazione che poi è proseguita, fino ad una nuova crisi, nel 2018, dove sembrava che ormai tra Loredana Lecciso e Albano fosse davvero terminata.

Un rapporto, quello tra la showgirl e il cantante, messo a dura prova anche dal forte legame di Albano con la sua ex moglie, Romina Power, con cui l’artista di Cellino San Marco mantiene il sodalizio musicale.

Patricia Donoso e i dettagli piccanti con Albano: il cantante pugliese nega tutto

Negli ultimi tempi la relazione tra i due sembra aver trovato “un nuovo equilibrio”, come hanno tenuto a precisare entrambi i protagonisti in alcune interviste.

Equilibrio che però rischia di essere nuovamente minato dalle ultime dichiarazioni che arrivano dalla Spagna. L’avvocatessa Patricia Donoso, 40 anni, ha infatti rivelato un retroscena a dir poco piccante durante il programma Salvame Deluxe, in onda su Telecinco.

La 40enne ha detto di essere stata l’amante di Albano per tre anni, svelando anche alcuni particolari intimi della loro presunta relazione.

“Era molto focoso e prima di fare l’amore lui mi cantava all’orecchio – ha raccontato Patricia Donoso – Tanto con Loredana lui non è che abbia mai avuto un rapporto lineare, sì insomma tra loro due ci sono sempre stati degli alti e bassi”.

La replica di Albano Carrisi non si è fatta attendere. Il cantautore pugliese ha smentito tutto alla tv spagnola e in un’intervista rilasciata a DiPiù Tv ha detto di non aver mai conosciuto l’avvocatessa.

In un’altra intervista rilasciata alla testata Fanpage, Albano Carrisi non ha usato giri di parole, dando della bugiarda alla 40enne spagnola.

Albano furibondo: “La signora è una mentirosa”

“Come dicono in Spagna, la signora è una mentirosa“, ha detto il cantante, che poi ha aggiunto: “La signora, come prova, ha mostrato una fotografia con me in aeroporto, ma se tutte le donne che hanno una foto con me in aeroporto diventano mie amanti, capisce che c’è un problema, no?”.

“Gli avvocati dovrebbero avere un’etica, no? Forse, la signora vuole cercare di lavorare di più e cavalcare l’onda“, ha poi affermato Albano, che ha anche sottolineato l’intelligenza di Loredana Lecciso nel comprendere la situazione.

“È una donna molto intelligente, non ha mai preso in considerazione il fatto“, ha aggiunto il cantautore.