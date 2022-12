“È morto nel sonno”: dramma sconvolge il mondo del cinema | Il celebre attore è scomparso all’improvviso

In tanti lo ricordano in “Lost” e in “Orange is the New Black” e ora piangono la sua scomparsa: un decesso improvviso sopraggiunto mentre dormiva

Se n’è andato così, all’improvviso, dormendo. E lasciando un enorme vuoto in milioni di fan sparsi in tutto il mondo. È un lutto davvero doloroso quello che nelle ultime ore ha scosso il mondo del cinema, perchè avvenuto senza alcun ‘segnale’ preventivo, in maniera del tutto fortuita durante la notte. A perdere la vita non è solo un grande attore ma anche un ex giocatore di football, in grado di lasciare il segno sia sul piccolo che sul grande schermo.

Lutto nel cinema, il famoso attore di “Lost” morto a 56 anni

Del resto tutti lo ricordano in serie tv come “Lost” e “Orange is the New Black” ma anche in pellicole cinematografiche quali “World Trade Center” e “Pacific Rim”. La conferma della sua morte, avvenuta nel sonno, è stata pubblicamente annunciata dal suo agente Sheree Cohen alla rivista statunitense The Hollywood Reporter ed in poche ore la notizia è stata ripresa da tutti i principali quotidiani e magazine del mondo. Secondo quanto riferito il dramma sarebbe avvenuto martedì 29 novembre e, al momento, la causa esatta del decesso del noto attore ed ex atleta non è nota.

Le cause del decesso non sono state rese note

Aveva 56 anni e la sua carriera vantava una importante serie di partecipazioni nei cast di almeno una trentina tra film per il cinema e serie tv note a livello internazionale. Ad esempio, oltre al già citato “Lost”, aveva lavorato anche in “Criminal Minds”, “Bones”, ma anche in “Justified”, “Law & Order”, “The Office” e “Life on Mars”.

Impossibile poi non ricordarsi di lui per la partecipazione, nella quarta e nella quinta stagione di “Orange is the new Black”, la seria tv in onda su Netflix, della quale è stato coprotagonista nei panni della guardia carceraria Desi Piscatella. Parlando di questa esperienza Henke aveva definito “un dono ed un onore” interpetare la parte del cattivo ed era anche riuscito a conquistare, nel 2016, lo Screen Actors Guild Award per il miglior cast. “Brad era un uomo incredibilmente gentile di una energia gioiosa. Un attore di grande talento, amava far parte di questa comunità, lo abbiamo amato tanto. I nostri pensieri sono per sua moglie e la sua famiglia”, ha dichiarato Matte Del Piano, manager dell’attore, parole riportate da Tmz.

A perdere la vita è stato Brad William Henke che vantava anche un passato in altro ambito, ovvero come giocatore NFL. Nato nel 1966 nello stato americano del Nebraska ha iniziato a giocare a football fin da quando frequentava l’università; nel 1990 era in difesa nella squadra dei Denver Broncos per il Super Bowl XXIV. Dovette lasciare il mondo dello sport a causa di una serie di infortuni, decidendo a quel punto di intraprendere la carriera di attore prima in spot pubblicitari e poi nelle serie tv