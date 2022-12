“Ho un ritardo”: test di gravidanza al GF Vip | La notizia fa sobbalzare gli spettatori

Dopo il confronto fra i due gieffini nella nottata il test di gravidanza manda in visibilio l’intero web

E’ arrivato dopo tante settimane l’attesissimo confronto fra due gieffini: Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli.

I due sono stati recentemente sotto l’attenzione di tutti per un “legame speciale” che li aveva uniti, e che li aveva portati a momenti di focosa passione sotto le coperte.

Le notti di passione, però, non sono bastate a conquistare il cuore di Antonino, che ha deciso di farsi avanti rivelando la verità, ossia che la Marzoli non è la donna adatta a lui.

Non propriamente raffinate le parole utilizzate per farlo. Anzi. La decisione di usare una metafora automobilistica per rifiutare l’influencer ha fatto infuriare il web.

“Sincero, non riesco a far finta di niente. Voglio di più. Voglio la Ferrari, va bene? Te sei una Porsche”, ha dichiarato l’hair stylist.

Tuttavia potrebbe essere proprio il riferimento alle grandi case automobilistiche (magari una Lamborghini) a chiarire le ragioni di tale chiusura.

Le cose, infatti, stavano andando bene fino a quando lunedì l’ex di Belen Rodriguez ha rivisto Ginevra Lamborghini.

“Esteticamente è ovvio che mi piaci ancora e sono affezionato a te. Però non credo che tra noi possa funzionare, poi mai dire mai nella vita. Poi non ti avevo mai nascosto che provo del bene per Ginevra“, ha rivelato Antonino, confessando di fatto la presenza nella sua testa della sorella di Elettra.

Ma è stato poi in serata che è accaduto il vero caos.

Test di gravidanza al GF, la gieffina fa sobbalzare i telespettatori

Dopo un momento di confronto con Antonino, nel quale Oriana ha tentato di farsi valere, alla fine ha ceduto, finendo con lui nel letto per fargli un massaggio.

Ma ciò che ha sconvolto i telespettatori è stato ciò che è accaduto di notte, quando la gieffina si è confidata con Sarah Altobello su una questione clamorosa, confessandole di avere un ritardo.

Oriana avrebbe dunque deciso di andare a fare un test di gravidanza in bagno, il cui risultato è, ad oggi, misterioso.

Questo potrebbe tuttavia realizzare il sogno di Sonia Bruganelli, che aveva proposto di mettere una donna incinta al primo mese nella casa del GF Vip.

Sonia in una intervista: -“Avevo proposto di mettere una donna al primo mese di gravidanza e di farla partorire nella casa” ADESSO ORIANA HA AVUTO UN RITARDO ED È ANDATA IN BAGNO A FARE IL TEST CON SARAH IL SOGNO DI SONIA BRUGANELLI #gfvip #nikiters #incorvassi pic.twitter.com/xzMKYt7wKD — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) December 2, 2022

Che alla fine lo realizzi davvero? Non è dato saperlo, ma intanto sappiamo con certezza che un’altra coppia di ex gieffini si trasformerà in una famiglia: quella formata da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.