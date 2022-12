Meteo primo weekend dicembre 2022, perturbazione con aria polare in arrivo | Freddo e gelo: ecco dove

Si attende un weekend dalle temperature rigide in tutta Italia. Freddo e gelo non lasceranno più spazio al sole che ci ha accompagnato in questi giorni.

Dopo i tragici avvenimenti della scorsa settimana di Ischia, dove un fiume di fango – causato dal dissesto idrogeologico della zona e dagli abusi edilizi sul territorio – ha provocato la morte di otto persone e anche ancora alcuni dispersi e feriti gravi, ci si chiede cosa aspettarci dal meteo di questo weekend che già presenta un’inversione di marcia rispetto alla settimana appena trascorsa.

In questo giorni, infatti, il clima è stato più o meno clemente in quasi tutta Italia e il sole ha potuto riscaldare e asciugare anche le zone che lo scorso fine settimana avevano fatto i conti con piogge torrenziali su tutta la Penisola. Eppure, questa benevolenza sembra agli sgoccioli.

L’inverno secco lascia spazia a freddo al gelo: insomma, dicembre inizia con la neve ad alta quota e con temperature rigide nel resto d’Italia. Non ci resta che scoprire nel dettaglio quale sarà il meteo del primo weekend di dicembre e cosa ci dobbiamo aspettare dalle piogge previste su tutto il territorio. Le attività sciistiche, però, tirano più di un sospiro di sollievo.

Neve e freddo ad alta quota: il primo weekend rigido di dicembre è all’insegna delle precipitazioni

Il peggioramento del clima non dispiace alle attività sciistiche che aspettavano proprio un calo delle temperature per poter finalmente avere tanta, tantissima neve nei propri impianti. Dopo 3 anni abbastanza turbolenti, infatti, tra Covid e lo scorso inverno secco, la neve sembra pronta a invadere le Alpi e pure l’Appennino. Insomma, niente neve artificiale quest’anno per i comprensori, pronti così ad accogliere già da questo primo weekend di dicembre tutti gli appassionati di scii italiani e stranieri.

Sta per arrivare, infatti, una perturbazione con aria polare che coinvolgerà prima quote relativamente basse, 600 metri al Nord, per poi da domenica salire fino ai 1100-1300 metri. Cadranno così all’incirca 30-40 cm di neve sulle Alpi nel solo weekend.

Per quanto riguarda le precipitazioni, invece, queste interesseranno in prima battuta la Sardegna, per poi spostarsi verso Lazio, Abruzzo, Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna. Anche in Lombardia e nel Triveneto già in queste ore sono attese piogge alternate a neve fino ai 600 metri di quota.

Eppure, ancora oggi si registreranno temperature più miti e un clima più morbido. Da domani, invece, la bassa pressione investirà il Mar Ligure concentrandosi su Toscana, Sardegna, Liguria e Nord-Est. Anche al Sud, però, ci saranno piogge abbondanti specialmente sul Golfo di Taranto e sul basso versante tirrenico. E anche questo fine settimana la Campania dovrà fare i conti con rovesci importanti. Insomma, sarà un weekend all’insegna della pioggia e delle temperature rigide.

Da domenica, però, il clima instabile e i temporali forti (soprattutto in Toscana e sul versante ionico) dovrebbero allontanarsi dalla nostra Penisola, almeno per un po’. Il rigido inverno di questi giorni, quindi, allenterà un pochino la morsa a partire dalla prossima settimana. Ma le piogge frequenti, specie al Centro-Nord, dovrebbero continuare anche per il resto della prossima settimana.