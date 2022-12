Scompiglio a corte: Harry non è figlio di Re Carlo III? | Intanto Meghan Markle non ha dubbi…

Cresce l’attesa per il libro del principe Harry e con essa la tribolazione che tra le pagine possa essere svelato il gran segreto che da anni tiene banco a corte. Si fanno sempre più insistenti, infatti, le voci secondo cui il duca di Sussex non sia il figlio di re Carlo III.

In tutti questi anni di regno sotto l’integerrima Elisabetta, di scossoni e terremoti reali in realtà ce ne sono stati molti di più di quelli che la defunta Regina avrebbe mai potuto immaginare. A cominciare da sua sorella Margaret, per poi passare ai suoi figli e infine i suoi nipoti, l’ex sovrana ha dovuto fare i conti con una serie di scandali che avrebbero potuto inevitabilmente minare la corona, soprattutto dopo la morte in un incidente d’auto di Lady D.

Da sempre, infatti, si è pensato che dietro il fatale incidente di Parigi ci sia stata la mano del Palazzo reale. Ora, però, sembra tutta acqua passata e nuovi scandali sembrano pronti a far tribolare le porte di Buckingham Palace.

Sappiamo bene come il principe Harry, oggi Duca di Sussex, abbia ereditato dalla sua famiglia, a cominciare proprio dal suo prozio Edoardo VIII, la vena più ribelle del casato, sposando proprio Meghan Markle, all’epoca divorziata. Ma il matrimonio era solo la punta dell’iceberg.

La vita lontano da Londra e l’intervista bomba a Oprah Winfrey, con tanto di accuse nemmeno troppo velate di razzismo da parte dei Windsor nei confronti del primogenito dei Sussex, Archie, hanno fatto il resto, portando scompiglio in famiglia e gelo tra Harry e William, apparsi sempre, e soprattutto dopo la morte della madre, due fratelli uniti e presenti l’uno per l’altra.

Ora che Elisabetta è scomparsa, però, si teme il peggio. Cresce, infatti, l’attesa per il libro del principe Harry: si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui il duca di Sussex, in realtà, non sia figlio di re Carlo III.

Tutti i segreti di Harry

Dal 10 gennaio 2023 sarà in tutte le librerie la autobiografia del principe Harry Spare – Il minore. Nel libro, ovviamente, grande spazio verrà riservato a Diana e alla sua morte vista dagli occhi di un ragazzino che da un momento all’altro si è ritrovato senza una madre al suo fianco nel turbolento percorso dell’adolescenza che stava sbocciare.

Eppure, più che i racconti del lutto, a destare agitazione è ben altro. Molti, infatti, si sono convinti che in “Spare”, il Duca di Sussex possa finalmente rivelare un segreto che da anni tiene banco dentro e fuori la corte. Il libro, in breve, potrebbe rivelare come Re Carlo III in realtà non sia il vero padre di Harry, voce questa che negli anni ha preso sempre più piede.

In molti sostengono come Harry sia il figlio dell’amante di Lady D, James Hewitt. I due iniziarono a frequentarsi agli inizi degli anni ’80, più precisamente la relazione tra Lady D e Hewitt iniziò in gran segreto nel 1983, un anno prima della nascita di Harry. Si tratta, tuttavia, al momento di un pettegolezzo che non ha avuto un riscontro.

Eppure, era previsto proprio un incontro tra William e Harry prima dell’uscita del libro per parlare proprio dell’autobiografia. L’incontro, però, sarebbe saltato per volontà di Meghan che ha fatto di tutto affinché i due fratelli non si incontrassero. La Markle, infatti, vorrebbe che il marito si sottoponesse a un test del DNA per confermare finalmente come Carlo non sia in realtà suo padre.