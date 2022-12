“Fatemi gli auguri”: grande preoccupazione per le condizioni dell’opinionista scomparsa dalla TV

Una delle figure maggiormente presenti nei talk show e nei programmi di approfondimento politico è certamente Maria Giovanna Maglie, nota saggista e opinionista che ha compiuto 70 anni lo scorso 3 agosto.

Nata a Venezia, Maria Giovanna Maglie si è trasferita a Roma da giovane per studiare Filosofia alla Sapienza. Dopo essersi laureata ha cominciato una lunga carriera nel mondo del giornalismo, partita come inviata in America Latina per il quotidiano L’Unità e proseguita con il TG2, Il Giornale, Il Foglio, Radio 24, Dagospia e altre collaborazioni.

Oggi è appunto una presenza costante nelle trasmissioni in cui si affrontamento gli argomenti politico-sociali, in particolare quelle prodotte da Mediaset.

Tuttavia, da oltre due mesi Maria Giovanna Maglie sembra essere scomparsa dalla TV. I fan non hanno potuto fare a meno di notare questa assenza e in tanti si sono chiesti che fine avesse fatto la saggista e opinionista.

Qualcuno ha anche avanzato l’ipotesi che la Maglie avesse qualche problema di salute: in effetti è proprio così, come rivelato dalla stessa giornalista sui social.

Maria Giovanna Maglie, il malore e le operazioni: come sta l’opinionista?

Maria Giovanna Maglie ha infatti pubblicato una foto su Twitter dove si mostra affaticata su un letto d’ospedale, mostrando la copertina del suo ultimo libro, Addio Emanuela – La vera storia del caso Orlandi, dedicato proprio alla 15enne scomparsa da Roma nel 1983 e mai più ritrovata.

“Sono in ospedale per una serie di interventi chirurgici da quasi due mesi. Ecco la ragione della mia latitanza. Spero di riprendermi al più presto e tornare come prima, per ora fatemi tanti auguri”, scrive Maria Giovanna Maglie nel tweet, ricevendo tantissimi like di sostegno e una serie di messaggi di vicinanza.

Sono in ospedale per una serie di interventi chirurgici da quasi due mesi Ecco la ragione della mia latitanza. Spero di riprendermi al più presto e tornare come prima, per ora fatemi tanti auguri pic.twitter.com/FFC62ygugP — Mariagiovanna Maglie (@mgmaglie) December 2, 2022

L’opinionista ha poi spiegato meglio l’accaduto al Corriere della Sera, specificando di essersi sentita male la notte dello spoglio delle elezioni politiche, che si sono svolte lo scorso 25 settembre. Il malore è comparso durante la diretta TV di Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro.

“Ero in tv, la notte della maratona elettorale. A un certo punto mi si è come spenta la luce“, ha raccontato la Maglie. Per fortuna un intervento d’urgenza all’European Hospital di Roma le ha salvato la vita.

“Non sono in punto di morte, ma ci vorrà tempo”

L’intervento ha riguardato il cuore, ma non è stata l’unica operazione a cui ha dovuto sottoporsi l’opinionista: in seguito, infatti, sono sopraggiunti degli imprevisti sempre a carico del sistema cardio-circolatorio che hanno richiesto altri due interventi.

“Innanzitutto diciamo che non sono in punto di morte – tranquillizza il volto noto della TV – Ora le cose vanno meglio, ma ci vorrà tempo”.

Rispondendo ad un utente sui social, Maria Giovanna Maglie aveva già fatto capire di non essere stata bene: “Mi fa piacere sapere di essere stata chiara perché stavo male l’altra sera, ho avuto un malore mentre ero in diretta. Eppure ce l’ho fatta”.