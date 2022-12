Morto a 15 anni dopo aver mangiato sushi al ristorante: ci sono due indagati per omicidio colposo

Luca è morto dopo nove giorni di agonia: aveva mangiato sushi con tre amiche in un ristorante all you can eat. Ad un anno dalla tragedia ci sono importanti novità nelle indagini

Ad un anno dalla tragica scomparsa di un 15enne, deceduto dopo aver cenato insieme a tre amiche in un ristorante all you can eat, ci sono sviluppi importanti. La vittima si

chiamava Luca Piscopo ed è venuto a mancare il 2 dicembre del 2021 a pochi giorni dal suo ‘ultimo’ pranzo: in compagnia di amici aveva optato per il sushi recandosi tutti

insieme in uno dei locali all you can eat nei quali si può mangiare senza limite e pagando un importo fisso. Tutti e quattro furono colpiti da una intossicazione alimentare ma, se nel caso delle tre ragazze fu meno aggressiva, Luca iniziò a stare molto male al punto che la situazione, dopo nove giorni di agonia in ospedale, precipitò e perse la vita.

Luca morto dopo il sushi: aveva 15 anni. Cosa è successo

Le indagini non si sono mai fermate e sono due le persone che la procura ha individuato e che risultano indagate come potenziali colpevoli di quanto accaduto al 15enne. La vicenda è stata ripercorsa nei dettagli, nel corso di questi mesi: tutto è iniziato il 23 novembre precedente, giorno del pranzo nel locale che offre la formula all you can eat al prezzo di 14,99 per mangiare sushi senza limitazioni. Poche ore dopo tutti e quattro hanno iniziato ad avvertire i sintomi riconducibili ad un’intossicazione alimentare ma se le tre amiche l’hanno potuta gestire senza rischi, per Luca le cose sono ben presto peggiorate; la febbre ha iniziato a salire vertiginosamente e ha accusato vomito incontrollabile, il tutto per molti giorni. Un’intera settimana di agonia trascorsa la quale le sue condizioni hanno subìto un lieve miglioramento. Ma improvvisamente la situazione è drasticamente peggiorata e due giorni dopo è sopraggiunto il decesso nella giornata del 2 dicembre. Pochi giorni dopo, il 17 dicembre, il locale nel quale i quattro amici avevano pranzato è stato messo sotto sequestro preventivo. Oggi la novità: sia il titolare di quel locale sia il medico che ebbe in cura il 15enne risultano indagati per omicidio colposo.

La famiglia chiede che sia fatta giustizia

La mamma del giovanissimo ha spiegato che Luca non aveva alcun problema di salute: “Non c’era alcuna ombra nella sua vita, non aveva alcun problema – aggiungendo – Sin dalla sera ha accusato dei disturbi fisici, sintomi che potrebbero essere riconducibili a chissà quante altre malattie. Dolori alla pancia, diarrea, febbre alta, vomito”. La famiglia del giovane chiede da un anno che venga fatta giustizia trovando i colpevoli di quanto accaduto e condannandoli. Gli ultimi sviluppi delle indagini potrebbero dunque rivelarsi determinanti in tal senso.