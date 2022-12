“Non so di cosa state parlando”: il fidanzato della Lucarelli lascia senza parole | Spunta un video di 8 mesi prima

Gaffe, battuta o comportamento snob? La frase di Lorenzo Biagiarelli a È sempre mezzogiorno ha diviso il pubblico. Spunta un episodio di otto mesi prima

La sua eliminazione a Ballando con le Stelle ha generato non poche polemiche da parte di chi ritiene che il suo talento nel ballo non sia stato valutato con la dovuta obiettività portandolo ad uscire di scena prima del tempo. Ma, anche se per Lorenzo Biagiarelli le porte della trasmissione non sono ancora definitivamente chiuse dal momento che è ancora la possibilità di un ripescaggio, il compagno di Selvaggia Lucarelli è tornato sul piccolo schermo pochi giorni dopo l’amara diretta tv che lo ha visto interrompere il suo percorso di ballo, indossando di nuovo i panni dell’esperto ed appassionato di cucina in “È sempre Mezzogiorno”, il programma tv condotto da Antonella Clerici. La sua presenza a Ballando ha destato non poche polemiche non certo per le sue doti, quanto per il fatto che, tra i giudici chiamati ad esprimere un voto sulle sue performance, ci fosse proprio la sua compagna di vita. La quale si è trovata a dover gestire diversi scontri con i ‘colleghi’, come quello con Mariotto che l’ha accusata di essere una “scimmia arrabbiata”, pur scusandosi nella successiva puntata.

La ‘gaffe’ di Biagiarelli su Blanco a “È sempre mezzogiorno”

Per Biagiarelli, in ogni caso, l’esperienza a Ballando con le Stelle era un’aggiunta ad una carriera già ricca di attività che lo vedono impegnato sia in tv, che sui social che sulla carta stampata. Nel corso della diretta del popolare cooking show in onda su Rai 1, però, Biagiarelli è tornato seppur per pochi istanti a parlare di musica, questo dopo l’intervento di Katia Follesa che, nel parlare con la Clerici, ha affrontato un argomento legato ai gusti musicali delle figlie. Ed è a questo punto che l’ex concorrente di Ballando ha forse commesso una piccola gaffe: tutto è accaduto quando è spuntato il nome di Blanco, che dopo la partecipazione e vittoria a Sanremo insieme a Mahmood, e dopo aver calcato il palco dell’Eurovision Song Contest, ha conquistato un enorme successo sull’intero territorio nazionale. A quel punto è intervenuto Biagiarelli il quale ha detto: “Non so di cosa state parlando. Dopo gli Spandau Ballet la mia radio si è spenta. A gennaio 1990 la mia radio si è rotta”.

Cosa è accaduto otto mesi prima

Fin quì nulla di male ed anzi molti dei presenti hanno sorriso alla battuta di Lorenzo ma diversi telespettatori si sono subito ricordati di un episodio avvenuto non molto tempo fa, sempre nel corso di “È sempre mezzogiorno”. Bisogna fare un passo indietro di circa otto mesi, quando Antonella Clerici scoprì in diretta che, proprio Blanco, era arrivato in studio lasciando un affettuoso messaggio sulla lavagna presente negli studi della trasmissione con scritto “Antonella di amo” e la firma. Quel messaggio venne letto e ‘presentato’ nientemeno che da Lorenzo Biagiarelli. Per alcuni utenti l’aver dribblato la conversazione focalizzata su Blanco sarebbe un comportamento ‘snob’ per rispondere alla conduttrice; impossibile, secondo tali telespettatori, che non sappia chi sia Blanco. Oltre al fatto che, essendo nato nel 1989, avrebbe interrotto il suo background musicale non molto tempo dopo la sua nascita. Per altri invece si tratterebbe solo di una semplice battuta.