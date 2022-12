Razzismo nella Casa Reale | Stavolta a fare tremare non sono le accuse di Meghan Markle

Tra le tante vicende che hanno contribuito ad aumentare le distanze tra la Famiglia Reale e i Sussex c’è sicuramente l’intervista rilasciata da Harry e Meghan a Oprah Winfrey nel marzo 2021.

In quella chiacchierata, che si è tenuta nell’abitazione californiana della coppia, Meghan e Harry hanno svelato alcuni retroscena della loro vita reale, parlando apertamente di commenti razzisti sul loro primogenito Archie da parte di alcuni componenti della Royal Family (senza fare nomi).

Le accuse di razzismo ebbero un’enorme risonanza in tutto il mondo e provocarono un forte scossone a Buckingham Palace, suscitando molta inquietudine anche nella regina Elisabetta, scomparsa lo scorso 8 settembre all’età di 96 anni.

Quelle accuse formulate da Meghan Markle sono nuovamente rimbalzate proprio in queste ore. Stavolta, però, l’ex protagonista della serie Suits non c’entra nulla.

Nella bufera è infatti finita Lady Susan Hussey, 83 anni, storica dama di compagnia della sovrana venuta a mancare quasi tre mesi fa e madrina del principe William. Ma cosa è accaduto? Chi ha puntato il dito contro di lei?

Famiglia Reale, commenti razzisti all’attivista: scoppia la polemica

Come riportato dai tabloid britannici, Lady Susan Hussey è stata accusata dall’attivista nigeriano-britannica Ngozi Fulani.

La dama di compagnia della regina Elisabetta, come sanno bene i fan della Famiglia Reale, è stata costretta a dimettersi nei giorni scorsi a causa dei presunti “atteggiamenti razzisti” che avrebbe avuto durante un ricevimento della regina consorte Camilla.

L’evento, che si è svolto lo scorso novembre, era stato organizzato proprio dalla moglie di re Carlo III in onore delle associazioni impegnate contro la violenza sulle donne. Tra gli invitati c’era anche Ngozi Fulani, fondatrice dell’organizzazione Sistah Space, creata per fornire sostegno alle donne di origine africana e caraibica che hanno dovuto fare i conti con abusi e violenze.

Secondo quanto affermato da Ngozi Fulani su Twitter, Lady Susan Hussey le avrebbe rivolto domande insistenti sulle sue origini, arrivando anche a spostarle i capelli per leggere il nome sul badge.

L’attivista ha fatto presente alla dama di compagnia della regina Elisabetta di essere nata in Gran Bretagna e di avere la cittadinanza britannica, ma Lady Susan Hussey ha insistito nel chiederle da quale parte dell’Africa provenisse.

“Signora – avrebbe replicato seccamente Ngozi Fulani – Sono inglese, i miei genitori sono emigrati negli anni ’50“.

“Oh, sapevo che saremmo arrivati al fondo, lei è caraibica!”, la presunta risposta di Lady Susan Hussey, con la controreplica immediata dell’attivista: “No signora, sono di origini africane, origini caraibiche e nazionalità britannica”.

Stando a quanto affermato da Ngozi Fulani in un’intervista rilasciata a The Independent, non si tratterebbe di un caso isolato, ma di un vero e proprio razzismo istituzionale che investe Buckingham Palace.

In un’altra intervista alla BBC, l’attivista ha rivelato di essersi sentita come ospite sgradita “in uno spazio non mio”.

Ma il giornalista non crede a Ngozi Fulani: “E’ amica di Meghan e Harry”

Ma c’è anche chi non crede al suo racconto. Un giornalista britannico del Daily Mail, Dan Wootton, ha pubblicato su Twitter tutta una serie di tweet che dimostrano come l’attivista sia molto vicina a Meghan e Harry e in passato abbia più volte criticato la Famiglia Reale, accusandola di razzismo.

“Mi sembra molto più simile a un membro della Sussex Squad che odia la monarchia”, ha detto il giornalista.

Tuttavia, il principe William si è detto “completamente scioccato” per l’accaduto.

“Sono stati fatti commenti inaccettabili e profondamente deplorevoli – si legge in una nota del Palazzo Reale – Abbiamo contattato Ngozi Fulani su questo argomento e la stiamo invitando a discuterne di persona. Nel frattempo, la persona interessata desidera esprimere le sue profonde scuse per il dolore causato e si è allontanata dal suo ruolo onorifico con effetto immediato. A tutti i membri della famiglia reale vengono ricordate le politiche di diversità e inclusività che sono tenuti a sostenere in ogni momento”.