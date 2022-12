Tremendo schianto nella notte: quattro giovani perdono la vita | Sono morti in una zona maledetta

Ancora una volta le strade italiane si macchiano di sangue, gettando nello sconforto un’intera comunità.

La scorsa notte si è verificata una nuova tragedia, che ha distrutto familiari e amici delle giovani vittime. Il drammatico incidente di San Giustino Umbro, in provincia di Perugia, ha causato la morte di quattro ragazzi, tutti tra i 17 e i 22 anni. Come riportato anche dal sito Fanpage, i giovani stavano viaggiando a bordo di una Fiat Punto quando ad un certo punto il conducente ha perso il controllo del mezzo.

Al momento non sono chiare le cause che hanno portato il veicolo a sbandare, anche se probabilmente la colpa è stata del manto stradale reso molto bagnato dalla pioggia.

I carabinieri di Città di Castello al seguito del luogotenente Fabrizio Capalti e quelli di San Giustino con il loro comandante, il maresciallo Viscito, sono giunti sul luogo del tragico incidente assieme alle ambulanze e ai mezzi dei vigili del fuoco, oltre al personale Anas Strade.

La Fiat Punto è finita contro un muro di contenimento

I quattro giovani sono stati estratti dalle lamiere della Fiat Punto, devastata dal terribile incidente, ma tutti i soccorsi per loro si sono rivelati vani: per i ragazzi non c’è stato niente da fare.

Sono proprio i militari dell’Arma di Città di Castello al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente che sta facendo piangere l’intera popolazione del posto. La Fiat Punto, con a bordo i 4 giovani, stava viaggiando su un tratto di strada rettilineo in zona Alto Mare, subito fuori dalla E45.

Stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri, sembra che la vettura, dopo essere finita fuori strada, sia andata a finire in una cunetta e successivamente contro il muro di contenimento di un ponte.

Le vittime, come riportato anche dai siti locali, sono tutte di San Giustino Umbro, comune di circa 10.000 abitanti in provincia di Perugia, situato ad una sessantina di km dal capoluogo umbro.

Anni fa nella stessa zona un’altra terribile tragedia

Le prime indiscrezioni rivelano che i due ragazzi, di 20 e 21 anni, e le due ragazze, di 17 e 22 anni, abbiano preso parte ad una festa di compleanno per poi dirigersi verso San Sepolcro (Arezzo) per proseguire la serata in discoteca. La strada è stata chiusa per tutta la notte: la riapertura è stata disposta all’alba.

Il sito Umbria Journal riporta che a pochissima distanza, qualche anno fa, hanno perso la vita altri 4 ragazzi.

“A Città di Castello oggi è il momento del dolore e del silenzio – ha detto il sindaco Luca Secondi – Ci stringiamo con grande affetto e rispetto alle famiglie colpite da questa terribile tragedia, alle quali a nome di tutta la comunità tifernate esprimiamo con un abbraccio la nostra sincera vicinanza e il nostro profondo cordoglio”.