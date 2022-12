Alessia Pifferi, diffusi nuovi audio shock a Quarto Grado | “Gli manca la bambina. Ora lo blocco”

Dai messaggi audio che Quarto Grado ha trasmesso in esclusiva, emergono nuovi retroscena caratteriali di Alessia Pifferi la madre della piccola Diana accusata di averne provocato la morte

Sul caso di Alessia Pifferi e della morte della piccola figlia Diana continuano ad emergere nuovi dettagli inquietanti. Molti dei quali ascrivibili sia al carattere che al modo di comportarsi della donna, accusata dell’abbandono e della conseguente morte della bimba, rimasta sola in casa per ben sei giorni prima di perdere la vita per fame, sete e caldo. Di fatto Diana è morta di stenti a soli 18 mesi ed in breve tempo la madre, raccolte una serie di indizi e prove che ne accertavano la colpevolezza, è stata arrestata e trasferita in carcere.

Ma a quel punto si è cercato di comprendere cosa possa aver spinto una giovane madre ad abbandonare la figlia tutta sola in casa e del caso si sono occupate diverse trasmissioni con interviste ed approfondimento. Quarto Grado, ad esempio, ha deciso di diffondere in esclusiva una serie di messaggi audio realizzati da Alessia Pifferi e rivolti ad un’amica, dai quali emergono problematiche legate all’umore e difficoltà relazionali.

Difficoltà relazionali e umore instabile: i messaggi choc di Alessia Pifferi

In questi messaggi la si sente infatti passare da momenti di tristezza e disperazione ad altri nei quali ride e scherza, facendo emergere quello che sembra essere un umore ed uno stato d’animo proondamente instabile. “Chi altro mi telefonerà, per farmi ancora più male? Oggi è la giornata del male”, dice ad esempio la donna in un messaggio risalente ad un mese prima la morte della figlia. Confidandosi con l’amica, come rivelato dal programma Mediaset, la Pifferi aggiunge anche “Mi ha chiamato quell’altro di Bergamo e mi ha chiesto come sta Diana?”, per poi aggiungere di sentirsi vittima di amori non corrisposti facendo riferimento a tre distinti uomini. Parlando di uno di essi, mentre in sottofondo si sente la piccola Diana piangere e dopo aver elencato alla confidente quello che la bambina ha mangiato, Alessia dice: “Gli manca Diana, non è una persona stabile”. E ancora “Non ne va bene uno…mi dice che gli manca la bambina. Ora lo blocco”.

In un altro messaggio appare di buon umore

A far emergere che qualcosa nel suo umore sembri non andare vi sono però altri messaggi diffusi nel medesimo periodo, nei quali la si sente ridere e scherzare. In queste chat Alessia sembra essere di buon umore spiegando all’interlocutrice che sta giocando con la piccola Diana. E di lei dice: “Oggi è contenta, ti saluto, le faccio da mangiare”. La situazione, però, cambia radicalmente e nuovamente poco dopo quando, al telefono con l’amica piange e chiede un supporto: “Ho bisogno di conforto, quando vuoi venire”, le dice…