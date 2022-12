Domenica In, Mara Venier offesa: scintille in diretta | Ma il vero pensiero è per il marito

“Dopo tutto quello che ho fatto per te…” Scintille a Domenica In tra Mara Venier ed un ospite speciale. Ma il pensiero della conduttrice è per suo marito, che sta affrontando un momento complesso

Uno ‘smacco’ nei confronti di una delle conduttrici più amate d’Italia? Mara Venier lo ha fatto notare nel bel mezzo della diretta del suo programma di punta, Domenica In, ‘discutendo’ con uno degli ospiti e dando vita ad un impagabile siparietto. Senza peli sulla lingua, la Venier ci ha comunque tenuto a dire la sua dopo che l’ospite in questione, un volto noto del mondo della televisione e della musica, ha presentato il suo programma che andrà in onda a cominciare da mercoledì 7 dicembre su Rai 2.

Mara Venier ‘offesa’: il siparietto in diretta a Domenica In

Il titolo della trasmissione è “Mi Casa Es tu Casa”, e saranno molti gli ospiti presenti, dai

cantanti a molteplici artisti che, in un contesto frizzante e scoppiettante, avranno modo di raccontarsi con il conduttore d’eccezione. Stiamo parlando di Cristiano Malgioglio che, dopo aver conosciuto un esponenziale incremento del suo successo in seguito alla sua partecipazione al Gf Vip, ha lavorato alacremente in tv per lo più come opinionista o spalla di altri conduttori. Questa volta però il programma sarà tutto suo ma, a quanto pare, ci sarà una grande assente, ovvero la zia Mara. Ed è stata proprio lei a farlo notare in diretta dicendo a Malgioglio: “Dopo tutto quello che ho fatto per te, non mi hai nemmeno invitata al tuo programma”. Dando vita ad un simpatico siparietto che ha tenuto i telespettatori incollati alla tv; immediata infatti è stata la replica di Cristiano che le ha detto: “Ma amore te puoi venire quando vuoi, sei una sorella per me”. Del resto è improbabile che tra i due possano esserci frizioni dal momento che il cantautore e la conduttrice sono amici da anni e per lungo tempo hanno lavorato insieme.

I pensieri di Zia Mara per il marito lontano: che cosa sta succedendo

In queste ore però i pensieri di Mara Venier sono ‘altrove’ e, alla luce di quanto le sta accadendo, per i suoi fan il fatto che riesca comunque a sorridere e lavorare con disinvoltura in diretta televisiva è una solida conferma della sua grande professionalità. I problemi riguardano nientemeno che il marito Nicola Carraro: a poche ore dall’inizio della puntata di Domenica In infatti l’amatissima conduttrice ha scoperto che l’uomo, che si trova a migliaia di chilometri di distanza (a Santo Domingo), ha contratto il Covid. La coppia, convolata a nozze nel 2006, è legatissima e si supportano e sostengono quotidianamente ma questa volta Nicola dovrà affrontare da solo la battaglia contro il Coronavirus.

“Amore mio, siamo stati super attenti in questi due anni ma adesso il Covid è arrivato a Santo Domingo. Mi hai mandato questa foto per rassicurarmi lo so. Vorrei essere vicina a te, forza amore mio. Ti amo”. Sono state queste le parole usate da Mara in un post nel quale dichiara tutto il suo amore al marito, per sostenerlo fino alla sua negatività dal contagio.