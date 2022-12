Grave lutto travolge Forum: se ne ve un pezzo storico dello storico programma Mediaset

Un grave lutto ha colpito in queste ore Barbare Palombelli e tutto il cast di Forum che ha appreso la terribile notizia della morte di un pezzo storico del programma.

Ormai da molti anni Barbara Palombelli, che ha sostituito Rita Dalla Chiesa, è al timone di Forum il programma Mediaset – con un piede su Canale 5 e uno su Rete 4 – che porta in scena processi civili, con tutte le relative complicazioni dei casi, performati da attori scelti proprio per recitare la parte del marito o della moglie tradita, di un figlio o una figlia che non ha ricevuto l’eredità dei genitori o di dirimpettai alle prese con scaramucce condominiali.

Insomma, sappiamo abbastanza bene tutti – magari senza aver mai seguito una puntata del programma pseudoforense – come funziona Forum. Ma oltre ai conduttori, agli attori e al pubblico, un pezzo importantissimo di Forum è costuito dai giudici, senza i quali non si potrebbero di certo avere delle sentenze giuste, anche se qualcuno storce il naso durante la lettura del “verdetto”.

Ma è pur sempre un tribunale e, come tale, non fa sconti di pena a nessuno, senza eccezioni. Proprio per questo, uno dei giudici più amati del programma è stato Santo Licheri, morto dodici anni fa. Ora, però, la famiglia di Forum deve dire addio a un altro grande giudice del programma divenuto un pezzo storico della trasmissione.

Forum: è morto il giudice Italo Felici

E’ stato lo stesso programma ad annunciare la morte del giudice Italo Felici, pilastro del programma e incarnazione della giustizia in ogni sua sfaccettatura. “Il nostro grande Italo stanotte ha deciso di partire. È stato il papà di Forum, l’amico di tutti, il confidente, il consigliere”, ha scritto il cast di Forum sui social, ricordando il caro giudice.

“Per tanti anni ha guidato il nostro carro e ha posto le basi perché potesse resistere al tempo, ai cambiamenti, agli acciacchi degli anni. Forum è ancora giovane grazie a lui. Ti siamo immensamente grati, la tua bellezza vivrà per sempre dentro di noi”. Ed effettivamente, se Forum ancora oggi è un programma seguitissimo, oltre al cambio della conduzione e al refresh del cast in generale, si deve soprattutto al giudice Italo Felici.

Italo Felici era nato nel 1937 ed è grazie a lui se Forum ha preso vita nel lontano 1985, divenendo uno dei programmi più longevi della televisione italiana. Come ha ricordato più volte lo stesso giudice, intervistato anche dal ‘Corriere della Sera’: “Mi sono chiesto, se io portassi in televisione questi due che espongono le loro ragioni e ci fosse qualcuno con il martello che dicesse chi ha ragione, faccio contemporaneamente un servizio pubblico e anche un modo di far televisione nuovo. Forum è nato così”.

Ma oltre alla televisione e alla giustizia alla portata di studio televisivo, Italo Felici nella sua carriera da giudice si è occupato anche di indagini molto più serie e delicate sulla camorra e sul traffico di stupefacenti, portando all’arresto alcuni tra i camorristi più importanti come Raffaele Cutolo, Michele Zaza e Lorenzo Nuvoletta.