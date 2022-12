Risveglio turbolento per i siciliani: alluvioni e scosse di terremoto per un weekend all’insegna della distruzione

Situazione turbolenta nel messinese, dove una scossa di terremoto e le piogge torrenziali del fine settimana hanno messo in ginocchio le eolie e Milazzo.

Vi avevamo già spiegato come questo fine settimana che sta per concludersi sarebbe stato caratterizzato da tempo instabile, temperature rigide e piogge torrenziali su tutta l’Italia, tanto che il timore che a Ischia potesse ripetersi una situazione catastrofica come quella della scorsa settimana ha destato non poche preoccupazioni.

Anche perché, tutta la zona ionica, campana e meridionale in generale è stata epicentro nelle scorse ore di calamità naturali importanti. Ma facciamo chiarezza e spieghiamo in breve cosa è successo durante la notte.

Nel messinese, infatti, si è consumata una tremenda alluvione che ha colpito principalmente i paesini che si affacciano sulle isole Eolie, stiamo parlando di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo. Ieri un violento nubifragio si è abbattuto su tutta la zona tirrenica del Messinese: torrenti tracimati, strade, cantine e case allagate, persone bloccate nelle auto o in casa e tratti di strada crollati sono solo alcuni dei danni che si contano oggi a Messina e non solo, dove oggi, invece, splende il sole.

Le squadre dei vigili del fuoco e protezione civile, però, ancora sono all’azione a Barcellona Pozzo di Gotto per liberare strade e cantinati. E si parla già di danni più che ingenti a seguito delle piogge torrenziali, come ha spiegato il sindaco di Milazzo, Pippo Midili. Le strade, infatti, si sono trasformate in pericolosissimi fiumi incapaci di contenere tutta l’acqua caduta copiosamente in un lasso di tempo così ristretto, ma sufficiente a causare danni per almeno un milione di euro, facendo riferimento solo alle infrastrutture e le strade comunali.

In realtà, se alle infrastrutture pubbliche si sommano le abitazioni e le auto degli abitanti del luogo, sale vertiginosamente il “conto” del maltempo che ormai non si può più considerare solo un’emergenza. Le cosiddette piogge “eccezionali”, infatti, ormai stanno diventando una prassi, e non solo in inverno.

Terremoto a largo delle Eolie: a Lipari l’epicentro

E come se non bastasse, insieme alle piogge torrenziali che hanno interessato tutto il Meridione nelle scorse ore, si è registrata questa mattina a largo delle Eolie una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 avvertita in tutto il messinese, ma anche a Catania e fino in Calabria. L’epicentro della scossa è stata Lipari, con una profondità di 3 km.

⚠️ #Sicilia, #terremoto di magnitudo 4.6 avvertito nel Messinese alle 8.12. Epicentro al largo di #Lipari (Isole #Eolie). Profondità: 3 km — Zav News (@zav_news) December 4, 2022

Fortunatamente, oltre a una porzione di costone franata a Lipari, in località Valle Muria, non si registrano danni a cose o a persone che hanno però sentito forte e chiaro il sisma. Ma non solo. Alle 8.18 è stata avvertita una seconda scossa di terremoto sempre a largo delle Eolie di magnitudo, però, 2. L’evento sismico che ha interessato le Eolie a sua volta è stato precedute e seguito da altri due terremoti nel Tirreno meridionale con magnitudo 2.6 e 2.9