Antonella Clerici, arriva l’annuncio: fan al settimo cielo | Grande gioia per la conduttrice

Quando si associa la cucina alla televisione viene subito in mente Antonella Clerici, senza dubbio una delle conduttrici più amate dagli italiani e legittimamente considerata la regina della tv culinaria.

Basta vedere gli ottimi ascolti di E’ sempre mezzogiorno, il programma che va in onda dal 28 settembre 2020 su Rai 1 e che vede al timone proprio la presentatrice di Legnano. Nel corso di E’ sempre mezzogiorno la Clerici è accompagnata dagli ospiti e dal cast in studio, intenti a cucinare alcune ricette tipiche delle loro terre di provenienza e spiegandone i vari segreti e dettagli.

E non è tutto, perché E’ sempre mezzogiorno è un programma che sa coinvolgere molto anche il pubblico a casa tramite alcuni giochi telefonici, come ad esempio I 5 Indizi, Pentola o dispensa, Scrosta e vinci e Il gioco del cassetto.

Antonella Clerici riesce quindi a proporre un format molto apprezzato, forte anche della tanta esperienza accumulata in precedenza con un altro programma culinario che ha fatto la storia della televisione italiana: parliamo ovviamente de La Prova del Cuoco, andato in onda sempre su Rai 1 per ben 20 anni (dal 2000 al 2020).

Il grande annuncio di Antonella Clerici: fan in visibilio

Sebbene sia diventata il vero e proprio volto principale dei cooking show, Antonella Clerici è molto elogiata anche per altri progetti a cui prende parte sempre con il suo classico sorriso e infondendo tanta serenità.

L’abbiamo infatti vista come giudice in alcune trasmissioni molto seguite dal pubblico a casa, come Tale e Quale Show e Sanremo Giovani, ma anche come conduttrice di un altro show amatissimo dai telespettatori, Lo Zecchino d’Oro.

Ma un altro programma che vede protagonista Antonella Clerici è The Voice Senior, uno dei progetti a cui la conduttrice di Legnano è molto legata.

Ai fan della Clerici non è sfuggita una storia pubblicata su Instagram dalla presentatrice di E’ sempre mezzogiorno, dove viene sostanzialmente confermato il ritorno dello show dedicato alla musica, largamente apprezzato dal pubblico.

Ma cosa sappiamo della nuova edizione di The Voice Senior? Stando ai rumors il programma prenderà il via a gennaio 2023 e vedrà ovviamente al timone la Clerici. L’ultima indiscrezione riporta che nel cast della trasmissione compariranno anche Angela Brambati e Angelo Sotgiu, entrambi membri della celebre band Ricchi e Poveri. Non dovrebbero mancare Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio.

In primavera arriva anche The Voice Kids

Ma non è tutto, perché Antonella Clerici è pronta a condurre anche un altro The Voice molto, molto speciale. Stiamo parlando di The Voice Kids, lo spin-off del celebre talent dedicato ai più piccini. Il progetto, nato in Olanda nel 2012, riprende il format di The Voice ed è ora pronto a fare il suo debutto anche in Italia.

Le registrazioni cominceranno a gennaio, mentre la messa in onda è prevista per la prossima primavera.