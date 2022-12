“Gli ottusi e i morti” | Gli Articolo 31 vanno a Sanremo ma non solo: l’annuncio in video

Ritornano a grandissima richiesta gli Articolo 31, ma no, non chiamatela “Operazione Nostalgia”, J-Ax ha le idee molto chiare in merito e ve le canta per bene!

Tra i nomi di ieri annunciati da Amadeus per il Festival di Sanremo al Tg1 ci sono state davvero tantissime conferme, ma anche moltissime sorprese a cominciare da Giorgia, I cugini di campagna e Paola e Chiara. Insomma, un bel revival direttamente dal secolo breve, con buona pace del Festivalbar che siamo certi, o perlomeno ci speriamo, prima o poi tornerà più forte che mai.

Tra i concorrenti però che prenderanno parte alla nuova edizione di Sanremo, un gruppo su tutti ha fatto sussultare il cuore dei più e meno giovani che sono cresciuti, un po’ anarchici e ribelli, proprio con le canzoni degli Articolo 31! Formatisi a Milano nel lontano 1990, J-Ax e DJ Jad hanno segnato più di una generazione, con il loro groove coinvolgente e i loro testi pensati proprio per chi aveva come obiettivo nella vita rompere con gli schemi.

Tutti quelli che erano “nati sbagliati”, antisistema e che non avevano voglia di seguire la strada imposta dai genitori, dalla scuola e dalla società, avevano trovato negli Articolo 31 le loro importantissime risposte. Insomma, chi negli Novanta affermava fieramente di ascoltare J-Ax, era additato un po’ come il sovversivo di turno, quello che si stava andando a scontrare con le granitiche regole della società che stava andando a sgretolarsi, in realtà, sotto i piedi di tutti con la fine della Prima Repubblica.

Si sa però, la gioventù è bella per il fuoco vivo e per quella sacra fiamma della ribellione che scorre nelle vene ad ogni costo. Eppure, parafrasando Rino Gaetano, si nasce incendiari e si muore pompieri con l’avanzare dell’età. Così, nel 2006 il duo si scioglie per intraprendere una strada da solisti, o perlomeno, pensavamo fosse finita, ma è soltanto cominciata.

Articolo 31 a Sanremo: è solo l’inizio di una nuova avventura

Dopo la sorpresa iniziale, però, in molti si sono chiesti non solo perché J-Ax e DJ Jad abbiano deciso di fare una sorta di revival, ma perché abbiano scelto proprio Sanremo, il simbolo per eccellenza dei media e della società precostituita che parte e finisce con la stessa televisione, in un vortice di mediocrità fruibile a basso costo.

Diciamo pure come lo stesso J-Ax nel corso degli anni abbia rivisto un po’ le sue posizioni in merito ai mass media e alla nozione più classica di conformismo partecipando a talent come The Voice o Amici di Maria De Filippi, fatto sta che sono stati gli stessi Articolo 31 a fornire tutte le informazioni del caso rispondendo per le rime.



In buona sostanza, sono gli ottusi e i morti non cambiano mai idea, motivo per cui hanno accettato di partecipare a Sanremo, ma non si tratta di un’operazione nostalgia. Il duo artistico, infatti, starebbe anche facendo un album, tornando così in grande stile. Insomma, che che se ne dica, è di certo una nuova era per gli Articolo 31 con un Alessandro Aleotti totalmente diverso a 50 anni.