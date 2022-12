“Selvaggia Lucarelli?”: Iva Zanicchi le lancia un’altra frecciatina in diretta tv | Poi un colpo di scena

“Quando mi attacca sempre un po’ mi infastidisce ma…”. Iva Zanicchi sorprende tutti con le sue parole per Selvaggia Lucarelli. Ma senza risparmiarle una frecciatina

L’attuale edizione di Ballando con le Stelle ha fatto parlare di sé, in particolar modo, per le polemiche tra giudici e concorrenti ed una delle ‘discussioni’ che ha tenuto banco dentro e fuori dallo studio di Milly Carlucci è stata certamente quella tra Selvaggia Lucarelli, giudice della trasmissione, e Iva Zanicchi, in gara per conquistare il podio. Di recente la cantante è riuscita ad approdare, insieme a Samuel Peron, alla finalissima della competizione di ballo televisiva, questo dopo il salvataggio dell’Aquila di Ligonchio da parte di Vaira e Rossella Erra. Ma senza l’aiuto numerico della giornalista che, nel corso della semifinale, le ha dato un “3”. Il rapporto tra Iva e Selvaggia, come notato del resto dal pubblico, dai telespettatori e dagli utenti sui social, è tutt’altro che iddilliaco ma, almeno stando alle parole di Iva Zanicchi, in futuro le cose potrebbero cambiare.

Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli, nuova frecciatina in diretta. Cosa è successo

La cantante, ospite a Oggi è un altro giorno, è infatti tornata a parlare con Serena Bortone della giurata e non ha mancato di lanciarle una vera e propria frecciatina: “Sono contenta di essere andata in finale, magari a qualcuno brucia ma pazienza. A qualcuno brucia sicuramente. Ma io credo di non aver tolto il posto a nessuno perché io mi sono impegnata”. Pur non facendo nomi in tanti hanno associato il riferimento proprio alla Lucarelli ed al fatto che le frizioni tra le due restino ancora forti. Del resto la miccia era stata accesa proprio in diretta tv quando la Lucarelli segnalò che, a più riprese, la Zanicchi le avesse dato della “tr**a”, ricevendo successivamente delle scuse a metà. Gli animi si sono scaldati nelle puntate successive, quando la giornalista, parlando dello spettacolo offerto dalla concorrente (e facendo riferimento più alle sue battute e barzellette che alle sue doti nel ballo) lo ha definito squallido. Scatenando anche un’accesa reazione da parte del collega giudice Mariotto che l’ha definita una “scimmia arrabbiata che getta escrementi”. Anche in questo caso Guillermo si è successivamente scusato “con tutto il cuore” per quanto detto a Selvaggia.

Iva Zanicchi apre nei confronti della Lucarelli: le parole

Una frecciatina alla rovescia era stata lanciata anche dalla Lucarelli in un tweet nel quale aveva scritto: “In pratica dall’inizio di Ballando è solo uscito Biagiarelli”, ovvero il suo compagno Lorenzo. Ma il rapporto tra le due potrebbe cambiare; per lo meno stando a quanto successivamente dichiarato da Iva a Serena Bortone, parole che mostrano una certa apertura nei confronti di Selvaggia ed una volontà di conoscerla meglio in futuro: “A me Selvaggia istintivamente piace perché è una intelligente che dice le cose. A volte sono anche d’accordo con lei. Però lei con me si diverte molto. Dice anche delle cose giuste eh. Un pranzo con Selvaggia non lo escluderei, una persona me l’ha detto: voi due potreste diventare grandi amiche. E forse ha ragione perché a me interessa e incuriosisce, è una donna intelligente ed a me le persone intelligenti piacciono. Ovvio quando mi attacca sempre un po’ mi infastidisce”. Sarà davvero un primo passo verso un avvicinamento reciproco?