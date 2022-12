“Lo ha fatto con un bambino” | Preside arrestata dopo una festa di Halloween a luci rosse a base di alcool

Dopo una festa esagerata e scatenata, la preside si era resa conto del terribile errore che aveva commesso la notte di Halloween. Ma ormai era troppo tardi.

Una festa insieme agli alunni della sua scuola è finita nel peggiore dei modi per Rachelle Terry, dirigente scolastica di 43 anni, che ubriaca ha dato il via a un party esagerato e a luci rosse. La donna, infatti, non aveva più il controllo di sé e delle sue azioni, tanto da finire a letto con uno dei suoi studenti. Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di ricostruire la vicenda.

Ci troviamo in Georgia, negli Stati Uniti, Rachelle Terry ha deciso di organizzare un party per Halloween per tutti gli studenti dell’istituto di cui lei è preside. In questi casi, si teme sempre che siano i ragazzi delle mine vaganti, pronti a fare qualsiasi cosa, per provare il brio del limite non solo superato, ma anche distrutto e macinato, grazie alla giovinezza capace di rendere tutto bello, immortale e a tratti quasi eroico.

Questa storia, però, è profondamente diversa. A perdere il controllo è stato proprio chi avrebbe dovuto vegliare su di loro, garantendo sempre il massimo dell’ordine e della sicurezza, ma così non è stato per la preside, che ricopre questo ruolo da ben 22 anni. Sa bene, quindi, quale sia la sua professione e quali sono le regole da rispettare e da far rispettare. La notte di Halloween, tuttavia, è stata per certi versi tragicamente diversa.

Il racconto di una notte da paura

I media statunitensi non hanno reso nota la scuola presso cui Rachelle Terry è dirigente, fatto sta che la donna è stata arrestata per aver dato durante la festa di Halloween che si è tenuta nella scuola l’alcol ai minori. Ma non finisce qui. L’accusa si aggrava ancora: pare infatti che la donna poi sia anche andata a letto con uno di loro.

A denunciare l’accaduto che ha portato all’arresto della preside lo scorso 22 novembre è stato uno dei genitori dei minori presenti alla festa che ha denunciato le presunte malefatte della dirigente scolastica alla polizia il 9 novembre, aprendo così un’indagine abbastanza complessa. Oltre al nome della scuola, però, non è nemmeno stata fornita l’età degli studenti coinvolti, tuttavia, date le accuse, è molto probabile che i minori abbiano meno di 16 anni. La donna, che attualmente si trova in carcere, oltre a essere preside dell’istinto, è sposata e ha due figli.

Sui social, però, non perdonano e in molti si sono riversati sul profilo Instagram della preside per dimostrare tutto il loro disprezzo e anche disappunto. La dirigente scolastica, inoltre, guadagna uno stipendio da 110 mila dollari l’anno.

“Ci sono un sacco di uomini o donne con cui avresti potuto fare sesso, invece hai scelto un bambino”, ha scritto un utente. “Ora puoi passare i prossimi 30 anni in carcere rimpiangendo le scelte sbagliate che hai fatto”. Ma non finisce qui. “La parte più triste è che gli studenti e i genitori si sono fidati di lei. Mi dispiace tanto per i suoi figli e spero che non siano stati vittime anche loro”, ha scritto un’altra persona. “Scommetto che non è il primo figlio che molesta”.