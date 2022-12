Allora esiste davvero! | Ecco chi è il fidanzato di Gegia, Mehmet Bozkurt: età, lavoro e curiosità

La settima edizione del Grande Fratello VIP ha regalato in questi mesi molti momenti emozionanti, tra colpi di scena, abbandoni, amori, squalifiche e tanto altro.

Una delle vicende che ha tenuto maggiormente banco all’interno della Casa più spiata d’Italia e (soprattutto) fuori è senza dubbio il caso Bellavia, con l’ex volto noto di Bim Bum Bam che ha lasciato il reality dopo non essere riuscito a legare con gli altri coinquilini ed essere stato addirittura bullizzato per le sue problematiche psicologiche. Una situazione che ha fatto molto rumore sui social e che ha generato un’ondata di indignazione tra gli utenti, scandalizzati soprattutto dalle frasi pronunciate da Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci. La prima è stata squalificata dal GF Vip, mentre il secondo è stato eliminato al televoto flash con il 97% dei voti favorevoli (percentuale record).

In realtà il pubblico del reality aveva chiesto provvedimenti anche per Gegia, che si era lasciata andare più volte a commenti a dir poco discutibili nei confronti di Bellavia. Per lei era arrivata l’apertura di un’istruttoria da parte dell’Ordine degli Psicologi, a cui risultava iscritta, ma nessuna sanzione da parte del Grande Fratello VIP.

Chi è il fidanzato di Gegia? Tutto su Mehmet Bozkurt

Per lei è arrivata comunque una rapida eliminazione dopo appena 21 giorni dal suo ingresso: nel televoto è risultata la meno votata, probabilmente anche a causa delle sue esternazioni su Bellavia.

Nonostante un’avventura certamente non andata nel migliore dei modi, Gegia può sicuramente consolarsi con il suo fidanzato, che esiste e non è una finzione della comica come qualcuno ha fatto credere sul web.

Su richiesta di Alfonso Signorini è stata la stessa Gegia a parlare del suo compagno al GF Vip, specificando che si chiama Mehmet Bozkurt, che ha 20 anni meno di lei (la comica ne ha 63, ndr) e che presto arriverà in Italia.

In un primo momento Mehmet Bozkurt aveva negato coinvolgimenti sentimentali con Francesca “Gegia” Antonaci, ma successivamente ha mandato un videomessaggio quando la 63enne era già fuori dalla Casa più spiata d’Italia.

Mehmet Bozkurt lavora nell’edilizia: l’uomo, che ha poco più di 40 anni, svolge la professione di saldatore di materiali meccanici. Il compagno di Gegia è di Istanbul, dove vive attualmente: non ha figli anche se pare abbia un matrimonio alle spalle con una donna olandese. La coppia sta divorziando e Mehmet si trova ora a casa dei suoi genitori.

Gegia ha raccontato che i due si sono conosciuti per caso in aeroporto nell’aprile di quest’anno: “È grazie al mio agente di viaggio se l’ho conosciuto. Stavo andando a Dubai a festeggiare Pasqua da sola e lui mi spiegò che, facendo tappa all’aeroporto di Istanbul, avrei speso 1000 euro in meno. Ho detto di sì. Vedi il destino?”, ha rivelato Gegia, che ha poi spiegato che il primo incontro è avvenuto in un bar, dove i due hanno cominciato a chiacchierare prima di scambiarsi i contatti.