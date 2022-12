È morta Kirstie Alley, attrice simbolo degli anni ’90 | La ricordate in Senti chi parla?

Se n’è andata a 71 Kirstie Alley, simbolo degli anni Novanta insieme a John Travolta in “Senti chi parla”. Da tempo combatteva contro una grave malattia.

Gli anni Novanta ci hanno consegnato e restituito diversi simboli ed eventi che hanno segnato una generazione. Uno di questi è proprio Kirstie Alley, la Mollie di “Senti chi parla”, che ha profondamente segnato con la sua interpretazione tutte le madri single che cercano di portare avanti carriera e maternità da sole, o almeno finché non arrivi un John Travolta d’ufficio.

L’attrice americana, però, purtroppo si è spenta stamattina all’età di 71 anni. Ad annunciare la morte della Alley è stata la sua famiglia sui social media, così come ha riportato ‘People’ dopo aver avuto la conferma del decesso da parte del manager dell’attrice, Donovan Daughtry, in una e-mail indirizzata ad Associated Press.

“Siamo rattristati di informarvi che la nostra incredibile, fiera e amorevole mamma ci ha lasciati dopo una battaglia contro il cancro, scoperto solo di recente”, hanno annunciato William e Lylia, i figli adottivi di Kirstie Alley. “È stata circondata dai familiari più stretti e ha combattuto con grande forza, lasciandoci la certezza della sua infinita gioia di vivere qualsiasi cosa sarebbe successo”, hanno aggiunto ancora i figli ricordando l’attrice. “È stata iconica sullo schermo così come è stata una madre e una nonna meravigliosa”.

La parabola discendente di Kirstie Alley: una vita segnata dal dolore

Dopo il boom degli anni Novanta, però, Kirstie Alley, piano piano è scomparsa sia dal cinema che dalla televisione. I due mezzi di comunicazione che le avevano dato così tanta soddisfazione, oltre a “Senti chi parla”, la Alley ha recitato dal 1987 al 1993, nella sitcom della NBC “Cheers” e poi ha anche avuto, dal 1997 al 2000, la sua sitcom in rete, “Veronica’s Closet”, e ancora nel 1997 ha preso parte alla pellicola di Woody Allen “Harry a pezzi”, si erano gradualmente dimenticati di lei, causando non pochi problemi all’attrice però.

Dopo il divorzio dal suo secondo marito Parker Stevenson, con cui ha adottato nel 1992 e nel 1994 William e Lylia, Kirstie Alley ha fatto fatica a trovare ancora spazio nel mondo del cinema e della tv, tanto da sviluppare una dipendenza dalla cocaina. Ma non solo. I media in tutti questi anni l’hanno massacrata per la sua forma fisica che non era più quella di un tempo.

L’attrice, infatti, ha sfogato negli anni successi al divorzio tutte le sue frustrazioni sul cibo arrivando a pesare 100 chili. Solo dopo tanti anni e tentativi andati a vuoto, Kirstie Alley ha perso 45 chili, debuttando così nel 2011 come modella per lo stilista Zang To. Alla notizia della morta della Alley, John Travolta ha voluto ricordare la sua cara amica, che è stata per un periodo anche la sua compagna. I due, infatti, si sono innamorati proprio sul set di “Senti chi parla”.

“Quella con Kirstie è stata una delle storie più belle che abbia mai avuto. Ti amo e sono sicuro che ci rivedremo presto”, ha scritto John Travolta sui social postando sia alcune foto che in un video di loro due giovani, belli e innamorati mentre danzano.