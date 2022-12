Jasmine Carrisi provoca: “Perché siete ossessionati da me?” | I commenti sono velenosi

La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso non è nuova a frequenti cambi look e a dichiarazioni che facciano parlare di lei. E, sui social, ci è riuscita di nuovo conquistando i fan ma ricevendo anche commenti ‘velenosi’

Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, è di recente impegnata in una serie tv intitolata “I Carrisi”, nella quale è protagonista e negli ultimi giorni ha anche rivelato di volersi presto spostare negli Stati Uniti. Lo farà non appena terminati gli studi, per poter costruire la sua carriera da professionista nel migliore dei modi. Lo ha detto nel corso di un’intervista rilasciata a Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, raccontando molto di sè e del suo passato non sempre facile. “È difficile riavvolgere il nastro, ma come tanti anch’io sono stata bullizzata, derisa, offesa. Insomma, non è stata una passeggiata fin qui. C’è stato un episodio, alle elementari, dove un compagno mi prese in giro davanti a tutta la scuola – alunni, insegnanti, collaboratori scolastici – per la situazione sentimentale dei miei genitori. Uno shock perché i miei, fino a quel momento, mi avevano sempre tutelata dal gossip che ruotava attorno alla nostra famiglia. Dal nulla iniziai a odiare tutto: la scuola, lo sport, me stessa. Sognavo, a fasi alterne, di sparire”.

Jasmine Carrisi e la rivelazione sul bullismo subìto in passato

Sono state queste le parole usate dalla figlia di Al Bano e Loredana Lecciso per raccontare quanto sia stato difficile affrontare il periodo scolastico e che, pur essendo una figlia d’arte, abbia dovuto come tanti altri coetanei fare i conti con il bullismo. Jasmine, che oggi è single e vive una vita privata molto tranquilla, ha rivelato anche di aver “detestato i miei genitori” proprio in conseguenza della fama e della relativa vita mediatica nella quale si trovava a vivere: “Impazzivo all’idea che tutti avessero un’immagine, il più delle volte sbagliata e sgradevole, della mia famiglia. Temevo di ferirlo e sapevo che non era colpa loro. O almeno non del tutto.” ha raccontato parlando poi dei rapporti con i suoi fratelli che ha definito “sani, come quelli delle altre famiglie, poi chiaramente c’è chi sento di più, chi meno”. Insomma se nella vita la giovane Carrisi appare desiderosa di costruirsi un percorso di successo, sui social ama mostrare i suoi frequenti cambi look e lanciare messaggi che possono agli occhi di alcuni utenti apparire anche provocatori.

Gli scatti di Jasmine Carrisi e i commenti critici

Come accaduto pochi giorni fa quando ha postato una serie di scatti sensuali nei quali mostra la sua chioma biondissima con francia, un piccolo crocefisso al collo, unghie total black, trucco scuro ed apparisciente a contornare i suoi occhi azzurri, un tocco di rossetto e la bocca semi aperta. Il tutto accompagnato dalla didascalia: “Why u so obsessed with me ???” (Perchè siete così ossessionati da me? ndr). Mamma Loredana è stata tra i primi a rispondere lasciando un cuore sulla bacheca di Jasmine. Ma altri utenti hanno espresso il loro disappunto con commenti critici: “Evidentemente ha avuto un esempio sbagliato di bellezza naturale in famiglia (e certamente non parlo del povero Al bano😂) così non ha saputo apprezzare la sua e ha cercato di modificare ciò che non le piaceva con risultati pessimi😁 21 anni e già pompata di roba in faccia…”. E ancora: “Posa molto volgare , non capisco perché ti devi rovinare così giovane, non hai preso nulla dalle tue sorelle, ragazze molto carine, semplici, senza gommoni al posto delle labbra pur essendo figlie di Albano e Romina una grande mamma che ha cresciuto lsuoi figli nella semplicità cosa che non si può dire di te troppo montata e niente di raffinato”. Un’altra donna ha aggiunto: “La semplicità sarebbe più normale che tutte ste pose”. Ma c’è anche chi è intervenuta in sua difesa: “Vedere donne di 50 e 60 anni venire APPOSITAMENTE a buttare parole acide a una ragazza di 20 anni, per il puro gusto di farlo…mi viene da pensare che non c’è cura per la cattiveria, non c’è cura in questo mondo per tutta questa meschinità e sarebbe meglio togliere tutti i social da mezzo… vergognatevi”.