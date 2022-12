Sigarette e sigarette elettroniche, raffica di aumenti in arrivo | Da quando e di quanto aumenta il prezzo

Non solo le bollette di gas e luce alle stelle: per i fumatori il 2023 si aprirà con una pessima notizia. Ecco di quanto aumenterà il prezzo delle sigarette e di quelle elettroniche

Non è un periodo facile tra inflazione alle stelle, crescita esponenziale dei costi delle bollette di gas e luce ed incremento del prezzo del carburante. L’ultima novità non piacerà per niente ai fumatori, compresi gli utilizzatori delle sigarette elettroniche, che dovranno fare i conti su un (nuovo) aumento dei costi del pacchetto e dei prodotti da usare con gli svapatori. Il nuovo anno non si aprirà dunque nel migliore dei modi perchè, come stabilito nella bozza della manovra redatta nelle ultime settimane dal governo Meloni, andranno ad aumentare non solo le accise ma anche la quota, o componente, fissa del prezzo del pacchetto; ad oggi la componente fissa è tra le più basse d’Europa come rilevato da Il Sole 24 Ore.

Incremento prezzo delle sigarette: da quando scatta l’aumento

Ma da quando scatterà l’aumento? Dal 1 gennaio 2023 come stabilito dalla bozza che prevede un incremento delle accise sui tabacchi lavorati nell’arco dei prossimi tre anni, dunque anche nel 2024 e nel 2025. Nel caso delle sigarette l’accisa viene calcolata sommando una quota fissa ad una componente che è proporzionale al prezzo al quale vengono venduti i pacchetti e, dunque, anche l’onere fiscale subìrà un incremento oltre alla parte fissa del costo. Entrando nel merito di tali aumenti, per quanto riguarda l’anno 2023 l’incremento dell’importo “specifico fisso per unità di prodotto” ammonterà, per 1000 sigarette, a 36 euro; anche per gli anni successivi l’aumento sarà similare ovvero 36,50 euro nel 2024 e 37 euro nel 2025. Ma per quale motivo le sigarette aumenteranno? Il motivo è legato all’applicazione “dell’aliquota di base, di cui alla voce ‘Tabacchi lavorati al prezzo di vendita al pubblico’”.

Di quanto aumenterà il prezzo di ogni pacchetto

Fatti i dovuti calcoli per ogni pacchetto l’incremento a partire da gennaio 2023 sarà di circa 20 centesimi, ai quali andranno sommati ulteriori aumenti tra 10 e 15 centesimi nel 2024 e ancora nel 2025. Non si tratterà però di un aumento trasversalmente uguale ma varierà in base al tipo di sigarette acquistato con differenze tra tabacco per pipa, tabacco da fiuto, sigari, sigarette, tabacchi da inalazione senza combustione. Il prezzo finale sarà diverso dato che ogni categoria è caratterizzata da una tassazione specifica e che anche le singole aziende produttrici applicano prezzi diversi. L’aumento delle accise, nell’arco di tre anni, era già stato stabilito nella Legge di bilancio 2021. E per quanto riguarda le sigarette elettroniche? In questo caso per i prodotti con nicotina l’incremento è stato fissato al 15% che scende al 10% per i prodotti privi di nicotina. Con aumenti finali, rispettivamente, di circa 13 e 8 ml per fiala. Sempre a partire dal prossimo 1 gennaio.