“Vi voglio davvero bene”: lo struggente messaggio dell’amato artista, malato di tumore | Ecco come sta

Uno dei musicisti italiani più amati non solo in patria ma anche all’estero, sta combattendo da mesi una battaglia molto dura e complicata, ma sempre con la serenità che lo ha sempre contraddistinto.

Parliamo di un amatissimo scrittore, compositore e pianista che lo scorso giugnoo ha comunicato di avere un tumore, precisamente un mieloma multiplo. Per questo motivo è stato costretto a ritirarsi dalla scena musicale per sottoporsi alle cure, anche se il compositore ha continuato a realizzare melodie anche durante questo periodo così difficile, ispirandosi proprio alla sua esperienza.

Parliamo di Giovanni Allevi, amato artista che solo lo scorso luglio aveva dovuto dire addio anche a sua sorella Maria Stella, trovata senza vita nella sua abitazione di Ascoli Piceno.

“Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa – scrisse Allevi per informare i suoi follower della sua malattia – La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica”.

Allevi pubblica un video su Instagram: “Vi voglio davvero bene”

Un post su Instagram che venne inondato di affetto da tutti i suoi fan e da tantissimi personaggi noti del mondo della musica e dello spettacolo, che hanno voluto abbracciare – seppure solo virtualmente – l’artista ascolano e sostenerlo in questa battaglia.

Dal giorno di quell’annuncio che ha spezzato il cuore dei tantissimi fan di Allevi, il compositore 53enne è tornato su Instagram per tenere aggiornati i follower in merito al suo percorso di cure. In tanti, infatti, si chiedono come stiano andando le cose per Allevi e se il suo stato di salute stia migliorando.

Nel breve video pubblicato su Instagram l’artista ringrazia tutti i fan per i tantissimi messaggi di affetto e porta le mani al petto per simboleggiare l’abbraccio.

“Grazie di cuore per la miriade di messaggi che mi avete mandato, mi faccio avvolgere dalla vostra energia e questa energia mi dà un grande coraggio per affrontare questa battaglia”, ha detto Allevi nel video registrato nella camera della struttura sanitaria.

“Vi voglio davvero bene”, ha poi aggiunto il compositore di Ascoli Piceno.

“Le parole sono potenti farmaci”

In uno dei messaggi social pubblicati dal grandissimo artista marchigiano è proprio lui a sottolineare come anche le parole possano risultare curative.

“Cosa sto imparando in questi mesi di dolore fisico e mentale? Che le parole sono potenti farmaci, che la speranza ha effetti fisici positivi sulle cellule – afferma Allevi – Platone lo aveva già intuito e oggi le moderne neuroscienze lo confermano. Per questo in ogni circostanza, dobbiamo scegliere cosa dirci ed essere consapevoli dell’enorme potenziale che abbiamo”.