Trovano migliaia di euro in un portafogli: il loro gesto è encomiabile | Solo qualche giorno fa…

Avrebbero potuto pure fare i furbetti e tenere il portafogli, invece si sono resi protagonisti di un gesto davvero unico, encomiabile e per nulla scontato. Ma non sono i soli!

Ammettiamolo, cerchiamo di fare un esercizio di onestà intellettuale per noi stessi e per gli altri. Se trovassimo, infatti, un portafoglio con tantissimi soldi, più di quelli che guadagniamo in un anno per intenderci – e comunque non è che ci voglia molto per superare questa faticosa soglia – quanti di noi restituirebbero i soldi al legittimo proprietario? Insomma, in questi casi si dice come sia l’occasione a fare l’uomo ladro, anche a fin di bene.

Nel senso che, non sempre chi decide di tenersi i soldi di un portafoglio trovato a terra sia intrinsecamente e inevitabilmente un delinquente, piuttosto solo una persona furba che è caduta, sbagliando ovviamente, in tentazione. Ecco perché fa sempre notizia il ritrovamento di un portafoglio restituito a chi lo aveva perso. Si dovrebbe trattare, infatti, di una regola di decoro e buon costume della società civile in cui noi tutti abitiamo, eppure non è affatto così.

Così, i protagonisti di oggi della nostra storia hanno compiuto un gesto davvero unico, encomiabile e per nulla scontato. Ci troviamo a Firenze, dove un musicista giapponese aveva perso il portafoglio con 1.300 euro al suo interno sul Ponte alle Grazie. Dopo la disperazione iniziale, però, l’uomo è stato contattato e rintracciato dalla polizia municipale.

Una coppia di turisti, infatti, si era accorta del portafoglio a terra, capendo subito che qualcuno lo avesse smarrito. Così, avvicinati gli agenti della municipale, la coppia ha consegnato loro il portafoglio per trovarne il suo legittimo proprietario, un contrabbassista giapponese. Tuttavia, non si sapeva ancora abbastanza dell’uomo.

Così gli agenti, in base agli scontrini nel portafoglio, hanno ricostruito tutti i suoi spostamenti, arrivando fino a un albergo a Roma dove aveva alloggiato precedentemente il musicista che è stato poi contattato dalla polizia che aveva parlato con un suo conoscente in Giappone. Ma la coppia di turisti a Firenze non è stata l’unica a compiere un gesto così nobile.

Perde il portafoglio al concerto di Max Pezzali: ma in mezzo alla calca c’è chi lo trova

Era andato al concerto di Max Pezzali con tutto l’incasso della giornata, non essendo riuscito prima a depositarlo, eppure il giovane imprenditore di 30 anni ha rischiato davvero grosso. Nel suo portafoglio, infatti, c’erano ben 5.000 euro che aveva temporaneamente perso. Diciamo temporaneamente proprio perché questa storia ha un lieto fine.

A ritrovare il portafoglio, infatti, è stata Roberta Martelli, avvocatessa di Sassocorvaro, in provincia di Pesaro-Urbino. Terminato il concerto, la donna si è accorta di un oggetto che sembrava proprio abbandonato, o forse smarrito, in un’aiuola vicina all’Arena di Pesaro, dove si era esibito fino a qualche minuto prima Max Pezzali.

Il mattino seguente l’avvocatessa si è recata dai carabinieri per consegnare il pesante portafoglio che aveva già ricevuto una denuncia di smarrimento dal 30enne, una volta accortosi di non avere più l’incasso della giornata con sé, che è stato contattato subito.