Antonella Clerici tra compleanno e una grande novità | La conduttrice protagonista in una veste insolita – VIDEO

Tra i programmi maggiormente seguiti dai telespettatori c’è sicuramente E’ sempre mezzogiorno, la trasmissione di cucina (e non solo) condotta ogni mattina dal lunedì al venerdì su Rai 1 (dalle 11:55 alle 13:30) da Antonella Clerici.

Come sanno bene i fan, E’ sempre mezzogiorno ha festeggiato due anni di vita lo scorso settembre. Il programma, molto apprezzato, è di fatto il successore de La prova del cuoco, andato in onda su Rai 1 per 20 anni (dal 2000 al 2020) sempre con la Clerici al timone.

Gli ascolti di E’ sempre mezzogiorno dimostrano come la conduttrice riesca sempre ad entrare nel migliore dei modi nelle case degli italiani, proponendo le ricette più gustose delle terre di provenienza dei vari ospiti che popolano lo studio del programma.

La puntata di ieri è stata a dir poco speciale per Antonella Clerici, che ha compiuto 59 anni proprio il 6 dicembre. Durante la puntata la presentatrice è stata festeggiata dal cast di E’ sempre mezzogiorno con uno stacchetto musicale dedicato proprio a lei (sulle note di Mamma mia degli ABBA).

🕺💃 "Eccoci qui per festeggiare!" 🎶❤️ Tante sorprese in arrivo nella casa del Mezzogiorno per una giornata davvero speciale! 🎈@antoclerici #ÈSempreMezzogiorno pic.twitter.com/VUFmGWKhVU — È Sempre Mezzogiorno Rai (@MezzogiornoRai1) December 6, 2022

Una carriera straordinaria, quella della presentatrice nata a Legnano nel 1963, che ha esordito in TV come annunciatrice di Telereporter per poi sbarcare in Rai con programmi come Semaforo giallo, Oggi Sport, Dribbling e Domenica Sprint.

Antonella Clerici protagonista del nuovo spot di MD

Dopo essere diventata un volto noto delle trasmissioni sportive, meritando tutti gli elogi per la sua spiccata competenza e professionalità, Antonella Clerici è diventata la vera regina della tv culinaria, prima con La Prova del Cuoco e poi con E’ sempre mezzogiorno.

Tuttavia, la conduttrice 59enne sa come destreggiarsi ottimamente anche in altri progetti: basti pensare a The Voice Senior, che tornerà con una nuova edizione a gennaio proprio con la Clerici.

Ma le novità per Antonella Clerici non finiscono qui. La presentatrice di Legnano è infatti protagonista del nuovo spot di MD, la società italiana di grande distribuzione, assieme al presidente, il cavalier Podini.

Nel nuovo spot natalizio si vede un Babbo Natale molto preoccupato perché teme di non riuscire a pensare a regali, festeggiamenti e cenoni a causa delle bollette, delle spese e dei rincari.

“Spegnere le spese inutili e accendere la magia del Natale”, afferma il cavalier Podini, che fornisce anche la soluzione: “Il Metodo MD. Fare, senza sprecare”. Perché tutti “hanno diritto di festeggiare”, aggiunge poi Antonella Clerici.

Come ha festeggiato Antonella Clerici? Tutti i dettagli

Tornando al compleanno, il sito Gossip.it fa sapere che la conduttrice Rai ha festeggiato i suoi 59 anni nel locale La Locanda del Daino, che si trova a Grondona, in provincia di Alessandria: si tratta della storica casa di caccia dei Garrone, la famiglia a cui appartiene il compagno della presentatrice, Vittorio Garrone.

La Clerici ha festeggiato con il suo fidanzato, con sua figlia 13enne Maelle (avuta dall’ex Eddy Martens) e con i tre figli di Garrone, Luca, Agnese e Beatrice, nati dalla precedente relazione del 56enne.