Fidanzata col figlio del cantante? I rumors su Jasmine Carrisi si susseguono: si parla anche di dolce attesa!

La figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso ha deciso di raccontarsi a tutto tondo affrontando una serie di argomenti personali e facendo anche chiarezza sulla sua vita sentimentale

Dopo mesi di voci ed indiscrezioni è arrivata una verità. E riguarda la tanto chiacchierata e presunta relazione sentimentale della figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso con un volto noto del mondo della musica; un figlio d’arte e a sua volta musicista, del quale tanto si è parlato come possibile fidanzato di Jasmine Carrisi. Lei non ha mai detto nulla in merito ma di recente ha deciso di raccontarsi pubblicamente, in un’intervista rilasciata a Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Jasmine Carrisi fidanzata con il figlio del famoso cantante? La verità

Un’occasione per parlare a tutto tondo della sua carriera e dei progetti lavorativi presenti e futuri ma anche per affrontare una serie di tematiche di carattere personale, dal bullismo subìto quando andava a scuola fino, per l’appunto, alle questioni di cuore. La figlia del cantante di Cellino San Marco ha voluto, nella fattispecie, fare chiarezza dopo che una serie di foto che la ritraevano insieme al ragazzo in questione, erano state diffuse sui social; in molti hanno riconosciuto subito la persona in questione, ovvero il figlio del cantante Biagio Antonacci, Giovanni. Ed in tanti, dopo che il gossip sulla loro possibile relazione ha iniziato a circolare, hanno pensato anche alla possibilità che Jasmine fosse in dolce attesa.

Il bullismo subito da giovane

Prima di affrontare per la prima volta l’argomento però, la figlia di Loredana Lecciso ha rivelato di aver subito episodi di bullismo quando andava a scuola e che essere una

‘figlia d’arte’ non l’ha certamente aiutata in tal senso. “Difficile riavvolgere il nastro della mai vita, ma come tanti anch’io sono stata bullizzata, derisa ed offesa. Non è

stata una passeggiata fin qui, alle elementari un compagno mi prese in giro davanti a tutta la scuola per la situazione sentimentale dei miei genitori. Uno choc perché i miei mi

avevano sempre tutelata dal gossip che ruotava attorno alla nostra famiglia. Dal nulla iniziai ad odiare tutto: la scuola, lo sport e anche me stessa. Sognavo a fasi alterne di

sparire”.

Jasmine Carrisi in dolce attesa? La sua replica

Poi è intervenuta sulla questione ‘gravidanza’ respingendo al mittente rumors e indiscrezioni dei mesi scorsi e dichiarando: “Ne hanno dette tante quest’estate, anche che ero incinta ma non è così. Onestamente non so come sia nata questa cosa, probabilmente perché ho messo su qualche chilo, non lo so”. Infine ha toccato l’argomento ‘caldo’ ovvero quello relativo al possibile fidanzamento con Giovanni Antonacci: tra i due c’è dunque del tenero? Non proprio: “La verità su quei rumor? Tra noi c’è stata una sana

frequentazione diventata poi una piacevole amicizia. Succede, io e Giovanni siamo amici” ha spiegato Jasmine confermando che tra i due c’è effettivamente stata una

frequentazione ma che non è scattato nulla dal punto di vista sentimentale e che sono buonissimi amici. Lei, d’altro canto, è attualmente single e felice.