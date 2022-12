Michele Merlo, affronto alla memoria del cantante | “Dovete solo vergognarvi!”

Un gesto terribile continua ancora a recare dolore su dolore ai genitori di Michele Merlo. A condividere sui social lo sconforto di un momento così tremendo è Katia Ferrari, la mamma del cantante.

Si dice sempre che gli eroi siano giovani e belli, e Michele Merlo lo era davvero. Ecco perché, a distanza di un anno, ancora la notizia della sua morte per una leucemia fulminante lascia tristi e sgomenti. Soprattutto perché Michele si sarebbe potuto salvare, invece di morire a soli 28 anni.

“I medici legali sostengono che bastava un esame del sangue per salvarlo. Aveva una probabilità dal 77% all’89% di guarire, in circa sei mesi, dalla malattia”, aveva raccontato il padre di Michele, Domenico, ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo” parlando della mala sanità e della gestione più che discutibile della leucemia del cantante.

Proprio per questo, due settimane fa i genitori di Michele hanno depositato una memoria ai pm occupati nell’indagine sul decesso del cantante, cercando di venire a capo di questo grave caso di mala sanità. Come riportato sempre dai legali di Domenico Merlo e Katia Ferrrai, con un trattamento tempestivo per la leucemia aggressiva – la stessa che ha avuto Michele – la mortalità diminuisce del 10%. Eppure, i medici che hanno visitato Mike Bird, questo il suo soprannome, hanno sottovalutato sia i lividi che i mal di testa lancinanti e anche la febbre lamentati da Michele, tanto da mandarlo a casa.

Stiamo parlando però di un dolore così grande, che mai e poi mai potrà essere lenito o addirittura dimenticato. Perdere un figlio è uno dei dolori più terribili che un genitore possa provare nella sua vita, specialmente in circostanze simili che metterebbero a dura prova chiunque.

Eppure, purtroppo questo dolore, oltre a rinnovarsi sempre, peggiora a causa di chi ha deciso di fare un grave torto alla memoria del cantante, tanto che Katia Ferrari, mamma di Michele, ha condiviso e denunciato sui social il momento di sconforto che lei e suo marito stanno vivendo ancora oggi. C’è stato, infatti, chi ha profanato la tomba di Michele.

Katia Ferrari racconta su Instagram il terribile momento

Come riportato dal sito ‘Gossip e Tv’, che ha intercettato il post su Instagram (il profilo della madre di Michele è privato) Katia Ferrari ha restituito ai social la sua rabbia per un gesto così irrispettoso e terribile, a testimonianza della vita che sembra sempre accanirsi con qualcuno.

“Sono già arrabbiata con questo mondo, dove purtroppo devo e sto sopravvivendo”, ha scritto su Instagram la mamma di Michele Merlo. “Ma ancora di più con chi si permette di prendere (rubano) i regali di Michele“. La tomba di Michele è nel Cimitero Comunale di Rosà, in provincia di Vicenza.

E dopo aver profanato la tomba del cantate, i genitori hanno sporto denuncia. “Non parliamo dei fiori”, si legge ancora sui social. “Ma è sparito un suo anello con una M e oggi mi sono accorta che manca una tazza con un bassotto. Per chi fosse stato: hai fatto un gesto veramente ignobile! Devi solo vergognarti”.