Selvaggia Lucarelli durissima contro Matteo Salvini: tutta colpa del Marocco | “Il solito sciacallo”

Dopo l’eliminazione clamorosa della Spagna, tantissimi cittadini marocchini in Italia e nel resto del mondo hanno festeggiato per la storica vittoria della loro nazionale. Matteo Salvini, però, pare non aver gradito e Selvaggia Lucarelli non ha dubbi..

Quando si tratta di calcio, ma soprattutto di Mondiali di calcio, un sentimento sempre sopito di unione e sano patriottismo riemergono a galla. Ed è anche giusto che sia così: noi ne sappiamo recentemente qualcosa con la vittoria degli Europei contro l’Inghilterra a Wimbledon a casa degli inglesi. Insomma, solo a pensarci parte un moto d’orgoglio e frenesia collettiva.

E se siamo noi i primi a scendere in piazza e per le strade di tutta Italia, noi italiani che del bel calcio ne abbiamo fatto un vanto e ne siamo avvezzi, figuriamo i tantissimi cittadini marocchini che hanno esultato ieri per la storica vittoria e qualificazione ai quarti del Marocco proprio contro la Spagna che vanta nella sua rosa giocatori dal calibro di Alvaro Morata.

Chiunque avrebbe giustamente esultato per le vie della città. Ma oltre al clamore e allo stupore, il calcio ha sempre una sua connotazione intrinsecamente politica. E anche una “semplice” partita agli ottavi, acquista tutto un altro sapore. Si tratta, in questo caso, di rivalsa di un popolo contro la vetusta e regale Europa: è un sentimento di rivalsa che va oltre i 90 minuti sul campo da gioco. E’ un momento per sognare e credere nell’equità di fondo almeno per una volta e in ogni sua circostanza.

Eppure, c’è stato proprio chi non ha gradito tantissimo i festeggiamenti in piazza, tanto da denunciare pubblicamente sui social il comportamento poco decoroso in tutta Italia della comunità marocchina. Ma Selvaggia Lucarelli non ci sta e dice la sua a Matteo Salvini.

Tutta colpa di chi festeggia

Come dicevamo, subito dopo la partita, tantissime persone di nazionalità marocchina, e lontane magari da anni dal proprio paese di origine, si sono riversate per strada per festeggiare l’importantissima qualificazione ai quarti di finale contro il Portogallo.

Il Marocco elimina la Spagna, così “festeggiano” a Milano…

Mi auguro che i responsabili vengano identificati e ripaghino tutti i danni. #MaroccoSpagna pic.twitter.com/K5n0MxTtEn — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 6, 2022

C’è stato chi, però, ha perso il controllo della situazione, “festeggiando” più del consentito. Così, in piazza Gae Aulenti, qualcuno ha iniziato a prendere a calci dei divanetti bianchi, tavolini in plastica e parte dell’arredo esterno. Ma non solo. Hanno anche tirato bottiglie verso la zona del maxischermo. Insomma, un clima abbastanza “dionisiaco” se vogliamo che è stato ripreso e postato sul profilo Instagram di “MilanoBellaDaDio”.

A questo punto, però, sempre sui social Matteo Salvini, che aveva precedentemente dichiarato di tifare Spagna prima del calcio di inizio, ha denunciato i responsabili: “Il Marocco elimina la Spagna, così “festeggiano” a Milano… Mi auguro che i responsabili vengano identificati e ripaghino tutti i danni”.

Selvaggia Lucarelli, però, non ci sta e trova intellettualmente disonesto ampliare una polemica e una notizia inesistente, tanto che sulle sue stories Instagram ha scritto come. “E arriva il solito sciacallo che posta il video con 10 scemi che se la prendono con dei divanetti di plastica.

E ancora: “In Italia ci sono 450.000 residenti marocchini, di cui 100.000 in Lombardia. Ieri si è festeggiato in tutta Italia per il Marocco ai quarti di finale, soprattutto a Milano. Pacificamente. 10 scemi hanno preso a calci dei divanetti di plastica. ‘La Verità’ (quotidiano, ndr) parla di caos nelle città“. E la stessa giornalista ha poi ricordato al leader della Lega dei festeggiamenti tutti italiani per gli Europei, quando ci furono ben 15 feriti.

Ma non finisce qui. La stessa Questura milanese ha diramato un pubblicato stampa nel quale si afferma come non sarebbero avvenuti disordini o criticità. Tuttavia, anche i commenti sotto il video dei festeggiamenti sono desolanti, sono tante le persone che hanno avuto da ridire, parlando addirittura di “maiali al pascolo” o ancora dell’emblema del “reddito di cittadinanza”; e c’è anche chi invoca Putin affinché sganci una bomba. Ma almeno il Marocco si è presentato in Qatar.