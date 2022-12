Cosa sappiamo della serie TV sui Carrisi? Proprio lei ha confermato tutto: “Un progetto impotante”

Albano Carrisi, oltre ad essere uno dei cantanti italiani più amati anche all’estero, è senza dubbio un personaggio che ha fatto molto parlare di sé anche per la sua vita privata.

Ad oggi il cantautore di Cellino San Marco, che ha compiuto 79 anni il 20 maggio, sembra in una situazione di apparente serenità, al fianco della sua compagna Loredana Lecciso. Tuttavia, Albano continua ad esibirsi assieme alla sua ex moglie, Romina Power: tra i due prosegue solo un rapporto di tipo professionale, nonostante gli sporadici rumors che parlano di riavvicinamenti.

Non è certo un caso se tra Loredana Lecciso e Romina Power non corra buon sangue, con Albano che è costretto a fare da mediatore per mantenere tutto in equilibrio.

“Non nominiamo perché ci querelano – ha detto la Lecciso nell’ospitata di un paio di mesi fa a Domenica In – E non dobbiamo nominare niente… No, no, non si nomina proprio. Per adesso. Poi vediamo nel corso dell’intervista cosa succede. Però per adesso preferisco non nominare Romina perché Romina… Io ho ricevuto, posso dirlo pubblicamente, siamo stati diffidati da fare il nome di Romina”.

Una serie TV sui Carrisi? Jasmine conferma: “Un progetto importante”

La tensione tra le due è fin troppo percepibile, con Albano cerca soprattutto di tutelare i suoi figli.

Come noto, infatti, la precedente relazione tra Albano Carrisi e Romina Power ha portato alla nascita di quattro figli: Ylenia (sparita nel nulla nel 1993 negli Stati Uniti e mai più ritrovata), Yari Marco, Cristel e Romina Jr. Jolanda.

Successivamente, grazie al legame sentimentale con Loredana Lecciso sono invece nati Jasmine (2001) e Albano Jr (2002).

Una vita, quella di Albano, che potrebbe tranquillamente essere raccontata in una serie TV. Un’idea che fino a ieri poteva apparire come utopistica ma che ora sembra davvero prendere corpo.

Come riportato anche da Dagospia, proprio Jasmine Carrisi si sarebbe fatta scappare alcuni dettagli nel corso di un’intervista rilasciata a Chi. Addirittura, stando a quanto affermato dalla primogenita di Albano e Loredana Lecciso, pare proprio che le riprese inizieranno a breve.

“Non posso spoilerare molto, è un progetto importante”, ha detto Jasmine Carrisi a Chi.

La serie TV sui Carrisi andrà in onda su Real Time

Dagospia riporta che la 21enne sarà in qualche modo protagonista di questa serie TV: “Ovviamente con mamma e papà al seguito. Dove andrà in onda? Ve lo sveliamo noi – fa sapere il sito di Roberto D’Agostino – il progetto è destinato al gruppo Discovery, per essere più precisi su Real Time“.

Per ora, quindi, tutto ciò che sappiamo sulla serie TV sui Carrisi è che verrà trasmessa su Real Time. Per tutti gli altri dettagli non resta che attendere ancora un po’, con l’auspicio che già nelle prossime settimane possa emergere qualcosa in più.