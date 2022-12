Grande lutto a Uomini e Donne, addio a uno dei volti storici del programma | Stroncata da un brutto male

Uomini e Donne dice addio a un volto e a un pezzo importante della sua storia, un brutto male ha avuto la meglio su di lei.

Uomini e Donne pur mantenendo centrale lo scopo di un dating show, ovvero formare coppie si spera il più solide e durature possibili anche fuori dagli studi televisivi, nel corso degli anni ha subito diversi “ritocchi” se vogliamo. Pur mantenendo saldi certi protagonisti e certe dinamiche, a cominciare dall’unica vera queen della televisione italiana fino agli opinionisti storici Gianni Sperti e Tina Cipollari, nel corso degli anni il format si è adattato alle nuove esigenze tanto della sua audience, quanto dell’emergenza sanitaria.

Così, a partire proprio dal 2020, i tue troni – il classico e l’over – si sono fusi insieme per due ragioni. Innanzitutto, il classico non aveva più lo stesso appeal di una volta, troppe coppie false, costruite a tavolino e che si lasciavano nel giro di nulla dopo due sponsorizzazioni sui social, avevano stancato non poco i social, motivo per cui si è cercato di risollevare le sorti del più giovani alternandoli alle vicende amorose di dame e cavalieri, prime fra tutte Gemma Galgani e Ida Platano.

E questa fusione in un paio d’anni ha dato i frutti sperati, malgrado l’over continui a tenere banco. La seconda ragione, invece, riguarda proprio il Covid che aveva provvisoriamente unito i due troni, proprio per una questione “riempitiva” di palinsesto, creando accidentalmente, così, il format che va in onda oggi da lunedì a venerdì puntuale come sempre alle 14:45. Tuttavia, questo cambio ha reso minima, se non inesistente, la presenza del pubblico in studio che commentava insieme a Tina e Gianni le scelte e le esterne delle coppie.

Paola D’Andrea non c’è più: se ne va una delle opinioniste del pubblico più amate di Uomini e Donne

Così, si sono perse le tracce degli opinionisti storici di Uomini e Donne che hanno contribuito però a rendere un successo il programma della De Filippi. Ieri, purtroppo, uno dei volti storici del gruppo si è spento a causa di un brutto male che ha avuto la meglio su di lei. Stiamo parlando di Paola D’Andrea.

E’ stata Rosy Chiarelli, un altro ex volto di punta del programma, ad annunciare la morte di Paola sui social con una foto su Instagram che le ritrae insieme. Le due donne, infatti, erano grandi amiche anche fuori dagli studi. “Ciao amica mia, ti voglio bene”, ha scritto Rosy. A un utente che ha chiesto poi come fosse spirata Paola D’Andrea, l’ex opinionista del pubblico ha risposto solo che la sua amica se n’era andata “per un brutto male”.

Dieci anni fa, Paola D’Andrea aveva rilasciato un’intervista a CalabriaMagnifica, raccontando la sua vera passione per il programma. “Una sera sono stata al Maurizio Costanzo Show, ho visto personaggi che facevano parte dell’entourage di Uomini e Donne. Sfacciatamente li ho fermati e ho chiesto di partecipare a un provino. Hanno detto sì e l’indomani ero a Uomini e Donne”.

E sul suo ruolo d’opinionista aveva spiegato: “Sono più cattiva con chi se lo merita. Non sbaglio quasi mai e se sbaglio, chiedo scusa. Questa sono io, nel bene e nel male”.