Ricordate Chef Rubio? Sparito dalla tv e dai social, Rubini oggi è stato denunciato da Liliana Segre: ecco perché

Anche se sempre più lontano dai riflettori, l’unto e bisunto Chef Rubio continua a far parlare di sé. Vi avvertiamo, però, non per il meglio.

Malgrado l’enorme potenziale, Chef Rubio negli anni sta vivendo una parabola discendente, un po’ forzata e un po’ voluta, fatto sta che Gabriele Rubini se prima rientrava nella gotha dei chef più ricercati insieme a Carlo Cracco, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo, piano piano invece è sparito non solo dalla televisione, ma anche dai social.

Le sue posizioni politiche, infatti, e i battibecchi a sfondo sessista con Selvaggia Lucarelli gli hanno procurato non pochi problemi nel corso degli anni. Così, la sua cucina sporca, verace e a tratti rude, molto distante dalla Nouvelle Cusine e dagli impiattamenti stellari, ha lasciato spazio a ben altro di molto più complesso. Chef Rubio non ha mai fatto mistero delle sue posizioni antisioniste a favore, invece, della Palestina.

Il problema, però, non è mai stato di certo il suo appoggio ovviamente al popolo palestinese, ma alle sue dichiarazioni talvolta esagerate sullo Stato di Israele. Motivo per cui è stato allontanato anche dai social, solo su Twitter, che da questo punto di vista ha un policy molto più morbida, Gabriele Rubini continua a portare avanti le sue idee e convinzioni che però hanno pestato i piedi addirittura alla senatrice Liliana Segre che ha deciso di denunciarlo. Ma andiamo con ordine.

Chef Rubio e i post della discordia

Come dicevamo prima, Twitter è rimasto l’unico e principale mezzo di comunicazione e divulgazione di Chef Rubio. Rubini, però, sembra essersi spinto davvero oltre, tanto che la senatrice Liliana Segre, una delle poche sopravvissute del campo di concentramento di Auschwitz, ha deciso di denunciarlo per istigazione all’odio razziale.

La senatrice, infatti, ha ricevuto diverse minacce di morte online in questi mesi, problema questo che aveva anche sollevato lo scorso novembre al Forum nazionale delle donne ebree d’Italia. “Per tanto tempo sono stata in silenzio su queste persone che mi insultano”, aveva dichiarato la Segre. “Ma adesso lo denuncio. Poi è anche cattivo augurarmi la morte a 92 anni”.

Ma non è solo Chef Rubio l’unico hater della Segre. La senatrice, infatti, oltre a Rubini ha sporto denuncia anche ai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano anche per altre 23 persone e il motivo è sempre lo stesso: minacce di morte, insulti pieni di odio ed offese anche di carattere antisemita via social. Insomma, davvero un comportamento ignobile nei confronti di chi ha vissuto accanto alla morte continua e perpetua per un anno e mezzo della sua vita, quando ancora aveva appena 13 anni.

Shhhh non lo dite in giro che sennò vi bollano come antisemiti #FreePalestine https://t.co/G8q3y08fcg — Rubio (@rubio_chef) December 6, 2022

Ma non è nemmeno la prima volta che Chef Rubio attacca Liliana Segre. Lo scorso aprile, infatti, Gabriele Rubini sempre su Twitter aveva criticato la senatrice a vita, per “il vergognoso silenzio sistematico sulla pulizia etnica contro i palestinesi in Israele“. Stiamo parlando, ovviamente di una faccenda molto complessa, intricata e piena di sfumature, ma non può e non deve pagare la senatrice a vita gli sbagli di un altro Stato.