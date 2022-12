Un euro che ne vale oltre 20.000: controllate se lo avete | Ecco quale moneta cercare

Può una singola monete avere un valore di diverse decine di migliaia di euro? A quanto pare sì e potrebbe dare una svolta alla vita del fortunato possessore

Gli appassionati ed esperti di numismatica lo sanno bene. Se da una parte vi sono monete che, anche trascorsi molti anni da quello del conio, non acquisiscono un grande valore, altre possono essere ambite al punto da valere tanto o, in alcuni casi tantissimo. E, come in questo caso, arrivare addirittura a superare il valore di 20mila euro. Ci

credereste se vi dicessimo che esiste una singola moneta che può arrivare a raggiungere, se messa in vendita all’asta o tra esperti del settore, una tale cifra? E che per di più

si tratta della moneta da un euro?

Una moneta il cui valore è superiore a 20mila euro: come trovarla

In Italia circolano moltissime monete con questo valore e non sono tutte uguali perchè oltre a quelle della serie italiana emesse in varie annate, nel nostro Paese circolano anche quelle di molti stati vicini dato che si tratta della medesima valuta. È il turismo, ed i viaggi di lavoro, a fare in modo che monete e banconote in euro circolino con tale facilità e così, nel caso della moneta da un euro, ci capiterà certamente di utilizzare quella con l’uomo vitruviano coniata omaggiando Leonardo da Vinci ma anche quelle francesi o tedesche con, rispettivamente l’albero della vita ed il noto motto Liberté, Égalité, Fraternité e con l’aquila ad ali semi spiegate che simboleggia la supremazia delle nazione. Un’altra moneta che si trova facilmente in Italia è poi quella spagnola raffigurante il Re Juan Carlos I al quale è dedicata.

L’errore di conio da cercare per trovare la moneta da un euro rara

A creare omogeneità tra tutti i Paesi dell’area Euro è invece la parte posteriore della moneta, uguale in tutti gli stati recante la scritta “1 euro” accanto alla cartina

dell’Unione Europea rappresentata su uno sfondo composto da sei linee delimitate, ciascuna, da due stelle. Cosa dunque può far accrescere il valore di una di queste monete al punto da fargli raggiungere la cifra stellare di 22.000 euro? Un particolare errore di conio, ovvero una sorta di difetto realizzato durante la fase della produzione e che va a rendere in un certo qual modo la moneta unica e speciale.

I dettagli che ne accrescono il valore

Tra i dettagli mancanti che possono far alzare esponenzialmente il valore vi sono ad esempio la lettera che rappresenta la zecca di stato oppure il millesimo di conio. Ma vi sono anche monete con delle parti ‘vuote’ a causa di stampe decentrate o, ancora con facce incongruenti ovvero appartenenti a tagli diversi. Quest’ultimo caso è sicuramente uno dei più rari ed è tale da far accrescere il valore enormemente. Altre ‘variabili’ quali la scarsa tiratura o eventuali tagli ritirati dalla circolazione potrebbero contribuire, nel caso si fosse in possesso di una delle monete relative, a far volare il prezzo di vendita rendendole molto desiderabili da parte degli appassionati, trattandosi di monete difficilissime da trovare. Ebbene chi è in possesso di monete simili sappia che sia su Ebay che in occasione di aste di settore, tali monete possono essere messe in vendita a cifre davvero alte che partono dai 500 euro ma che possono spingersi addirittura, nel caso di difetti notevoli, oltre i 20mila euro.