Francesco Totti, ci risiamo: dopo Ilary Blasi è successo anche con Noemi Bocchi

Niente da fare per il re di Roma, i paparazzi hanno beccato lui e la sua compagna Noemi Bocchi come nessuno si sarebbe mai aspettato.

Anche se è ufficialmente iniziato il Natale, ancora qualche strascico del gossip che più gossip non si può di questa estate continua a fare parlare di sé, forse anche più del necessario. Eppure, così è se vi piace.

La bellezza, diciamo, dei rumours estivi è che questi scompaiono una volta arrivato il primo acquazzone di settembre, con tanto di Righeira alla radio a tutto volume. Tuttavia, questo gossip è resistito all’usura del tempo e se prima ne leggevamo o ne sentivamo parlare in spiaggia sotto l’ombrellone, ora lo facciamo guardando fieramente il nostro albero di Natale favoloso davanti e spoglio dietro, un po’ come la vita di tutti noi sui social.

Fatto che sta che, volenti o nolenti, è ancora tempo di parlare di Francesco Totti e Ilary Blasi, ovvero la separazione delle separazioni, quella che ha sconvolto tutti. Nessuno, infatti, avrebbe potuto immaginare non solo che la coppia fosse in crisi, ma che fosse anche in rotta di collisione, soprattutto dopo l’intervista della Blasi a Verissimo. In quell’occasione, infatti, la conduttrice aveva smentito tutti i giornali, parlando anche di una figura a dir poco barbina. Eppure, i giornali non si erano sbagliati, anzi avevano anche avuto ragione per tutto questo tempo su Noemi Bocchi, la nuova compagna di Francesco Totti.

E così, tra Rolex rubati e borsette Hermes sequestrate, Noemi ha trovato il suo spazio e la sua dimensione tra privato e pubblico, diventando la nuova regina in perctore della Capitale. O forse no. I paparazzi, infatti, hanno beccato i due come nessuno si sarebbe mai aspettato. La luna di miele, insomma, sembra essere ufficialmente finita.

Prima lite per Francesco Totti e Noemi Bocchi: cosa è successo tra i due?

E’ stata proprio la rivista ‘Diva e Donna’ a immortale a Roma Francesco Totti e Noemi Bocchi mentre litigavano, anche abbastanza animatamente, a cena fuori. Stando sempre al racconto fornito dal magazine, la coppia avrebbe litigato pesantemente, tanto che a un certo punto la Bocchi ha iniziato a piangere e si vede bene come cerchi anche di trattenere e asciugarsi le lacrime. E tutto pare proprio per un cellulare.

Noemi Bocchi, infatti, è stata immortalata più volte mentre prendeva il telefono in mano, cercando di indicare qualcosa sul telefono a Francesco Totti. Pare, però, che si sia trattato di una piccola scaramuccia, quella che può capitare a chiunque per intenderci. Motivo per cui poco dopo, la cena è proseguita nel migliore dei modi. Insomma, non ci sarebbero problemi in paradiso e pare che invece continui a gonfie il periodo luna di miele tra l’ex capitano della Roma e la Bocchi.

La coppia, infatti, avrebbero preso una casa – un super attico preso in affitto a Roma nord – e sarebbe già pronta a trasferirsi in vista del Natale insieme ai figli avuti dal precedente matrimonio di entrambi. Possiamo dire quindi come, i i “volti scuri e pensierosi” ritratti da ‘Diva e Donna’ siano stati solo passeggeri.