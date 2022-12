Ha violentato una ragazza autistica | Accuse sconvolgenti su un cantante idolo degli anni ’90

Dopo più di 20 anni una ragazza ha avuto il coraggio di denunciare uno dei gruppi simbolo degli anni Novanta. Ma per il beniamino dalla chioma dorata non sarebbe nemmeno la prima accusa di stupro a suo carico.

Il tempo in molti casi non è un galantuomo, così dopo più di venti anni, una ragazza ha avuto il coraggio di denunciare per violenza sessuale Nick Carter, cantante della boyband Backstreet Boys e idolo di tutte le ragazzine negli anni Novanta cresciute a pane e “I Want it that way”. La chioma bionda, infatti, ha sempre conferito a Carter un aspetto quasi etereo, da angelo sceso in Terra per deliziare con la sua voce le orecchie di noi comuni mortali.

Eppure, questa accusa di stupro getta più di un’ombra sul cantante della boyband che sta affrontando un momento molto complicato. Lo scorso 6 novembre, infatti, è morto a soli 34 anni il fratello minore di Nick, Aaron Carter e ancora non sono del tutte le chiare le cause del decesso. E ora il cantante deve fare i conti con una nuova accusa di violenza sessuale.

Non è infatti la prima volta che Nick Carter viene denunciato per violenza sessuale: già nel 2017 Melissa Schuman, ex componente del gruppo Pop Dream, lo aveva accusato di aggressione sessuale. La cantante, infatti, ha accusato Carter di averla violentata nel 2002, quando lei e un suo amico stavano uscendo dal suo appartamento a Santa Monica.

All’epoca lei aveva solo 18 anni e lui 22. Le accuse della Schuman, tuttavia, sono emerse anni dopo, al culmine del movimento Me Too. Eppure, la storia pare ripetersi cinque anni dopo.

Cosa sappiamo della nuova accusa di stupro ai danni di Nick Carter

Una ragazza affetta da autismo e paralisi cerebrale ha accusato in queste ore di stupro Nick Carter. All’epoca dei fatti, la ragazza era anche minorenne; lo stupro, secondo quanto raccontato dalla donna risalirebbe al 2001, quando Shannon “Shay” Ruth, aveva solo 17 anni.

L’azione legale presentata contro il cantante, contro il quale si chiede un risarcimento di 30 milioni di dollari, è stata illustrata in una conferenza stampa in cui la ragazza, visibilmente commossa, ha parlato per la prima volta in pubblico della violenza sessuale.

La violenza sarebbe avvenuta subito dopo un concerto di Nick Carter. Il cantante avrebbe invitato Shannon nel bus del tour e le diede una bevanda prima di costringerla a un rapporto orale e poi l’avrebbe violentata. Ma non solo. A seguito della violenza, la ragazza avrebbe contratto il papillomavirus umano.

“Gli ultimi 21 anni sono stati pieni di confusione, dolore, frustrazione vergogna e autolesionismo“, ha confessato Shannon, come riportato dall’Ansa. “Ed è stato il risultato diretto del fatto che Nick Carter mi ha stuprata. Anche se sono autistica e soffro di paralisi cerebrale, nulla ha avuto su di me un impatto negativo pari a quello causato da Carter”. Ma non finisce qui il terribile racconto della donna che ha anche aggiunto come dopo lo stupro l’avrebbe insultata e malmenata lasciandole lividi sul braccio.

L’avvocato di Nick Carter però, Michael Holtz, ha respinto tutte le accuse: “Questa affermazione su una vicenda che si suppone abbia avuto luogo più di 20 anni fa non è solo legalmente priva di valore, ma anche del tutto falsa”.