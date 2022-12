Lutto nel cinema, fan di Happy Days in lacrime | Addio al personaggio della storica sitcom

Le nuove piattaforme di contenuti in streaming permettono di godere della visione delle serie TV più moderne e amate dal pubblico, ma sono ancora in tantissimi coloro che restano legati alle grandi serie del passato, in particolare alle sitcom.

Tra le situation comedy più famose degli anni ’70 e ’80 è impossibile non menzionare Happy Days, che ha rappresentato un vero e proprio culto per un’intera generazione. Le vicende quotidiane della famiglia Cunningham, ambientate a Milwaukee, appassionano ancora oggi i tanti che sono cresciuti nel mito di Happy Days e di personaggi come Fonzie, interpretato da Henry Winkler, o Richie, impersonato da Ron Howard, senza dimenticare Joanie “Sottiletta” Cunningham (Erin Moran, scomparsa nel 2017).

Ma Happy Days ha portato alla ribalta anche tanti personaggi secondari che sono comunque rimasti nel cuore dei moltissimi fan della sitcom. Per questo la notizia giunta nelle ultime ore ha davvero gettato nello sconforto gli appassionati di Happy Days.

Gary Friedkin, che ha recitato nella famosissima serie, è infatti venuto a mancare all’età di 70 anni in una casa di cura di Youngstown, nello stato dell’Ohio.

Gary Friedkin, il Clarence di Happy Days: la sua carriera

Come riferiscono i siti locali, Friedkin è deceduto in seguito a complicanze dovute al Covid-19. L’attore americano è spirato venerdì 2 dicembre ma la sua famiglia ha dato la notizia della sua morte soltanto nelle scorse ore.

Ma quale era il ruolo di Gary Friedkin all’interno di Happy Days? L’attore statunitense ha recitato nei panni di Clarence, un cuoco del ristorante-bar Arnold’s. Friedkin è apparso in soli tre episodi, andati in onda nel 1982, ma tanto è bastato per far sì che i fan della sitcom non potessero mai dimenticarlo.

Clarence, infatti, è apparso durante la decima stagione di Happy Days dopo che era stato fatto più volte il suo nome nelle puntate precedenti: il personaggio era esistente, quindi, anche se nessuno l’aveva mai visto.

Ma la carriera di Gary Friedkin non si è limitata solo alla partecipazione alla sitcom della famiglia Cunningham.

L’attore americano, nato proprio a Youngstown nel 1952, ha debuttato sul grande schermo nel 1981, precisamente nel film commedia Sotto l’arcobaleno (assieme a Carrie Fisher e Jerry Maren).

Una delle sue interpretazioni più gettonate è stata senza dubbio quella del dottor Milton Chamberlain nel divertentissimo film L’ospedale più pazzo del mondo (1982) del regista Garry Marshall.

Ha recitato anche in Blade Runner e in Star Wars

Gary Friedkin ha poi ottenuto una parte anche in Blade Runner: l’attore faceva parte di una banda di motociclisti e combatteva contro Harrison Ford.

E non è tutto, perché l’attore nato nell’Ohio ha interpretato anche un Ewok in Star Wars: ll ritorno dello Jedi, uscito nel 1983.

Nel 2016 era tornato a recitare nel film Mother’s Day (2016), diretto da Garry Marshall che era stato suo regista anche nel film L’ospedale più pazzo del mondo.