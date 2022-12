Ruba due cellulari, ma resta chiuso nel negozio: il gesto del proprietario lascia senza parole – VIDEO

Un furto più che maldestro ha avuto un risvolto inaspettato per il ladro dilettante: il gesto del proprietario ha lasciato davvero tutti senza parole.

Sono tempi difficili, lo sappiamo, tra Covid prima e inflazione ora a causa della guerra, diciamo pure come sopravvivere al giorno d’oggi sia diventata una forma di sopravvivenza estrema, quasi uno sport che tempra i migliori, mentre si annaspa alla ricerca della pompa di benzina più economica e della candela abbastanza luminosa da sostituire i faretti della luce soft in questo clima natalizio. Insomma, abbiamo ben chiara la situazione attuale e non riguarda solo noi in Italia.

Anche nel resto del mondo si vivono difficoltà simili, proprio come è successo nel Regno Unito dove un ragazzo si è reso protagonista di un furto abbastanza goffo. Il ladro dilettante, infatti, ha cercato di rubare due smartphone in un negozio di elettronica, i risvolti però non sono stati per nulla quelli sperati. Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire cosa sia successo.

Ci troviamo a Dewsbury, nel West Yorkshire, dove il proprietario di un negozio di telefonia si è trovato di fronte a una scena davvero surreale. L’aspirante ladro dilettante aveva provato, forse per scherzo o per necessità, di rubare due telefoni cellulari, eppure il tentativo non è stato di certo dei migliori. Nel video, pubblicato dal quotidiano inglese ‘Daily Mail’, si vede, infatti, il ragazzo armeggiare e controllare i due smartphone per poi darsi a una corsa forsennata verso l’uscita. Ma il tentativo non è andato in porto.

Niente smartphone per il ladro dilettante: il proprietario sconvolge tutti

Una volta arrivato alla porta, infatti, il ladro ha fatto un’amara scoperta. Grazie alla chiusura automatica della porta, niente refurtiva per il giovane incappucciato che, deluso e a tratti imbarazzato, è tornato indietro verso il proprietario del negozio, Afzal Adam, restituendo i due cellulari.

A questo punto, però, è accaduto davvero l’impensabile. Chiunque, infatti, non solo si sarebbe arrabbiato col giovane ladro maldestro, ma avrebbe anche chiamato la polizia per denunciare il furto, ma così non è stato. Anzi, tutto il contrario! Afzal Adam ha postato il video del furto andato a male e ha fatto davvero un gesto inaspettato per il giovane che ha lasciato tutti senza parole.

Il ladro, infatti, è stato lasciato andare a sorpresa dal proprietario che, una volta riavuti i due cellulari, ha sbloccato la porta mandandolo via. Ma non finisce qui. Il signor Adam ha dato anche aiuto al ragazzo tramite un post su Twitter, invitandolo a tornare nel suo negozio in caso di necessità.

UPDATE 😊 – Muslim shopkeeper reaches out to the thief: Times are difficult for many of us at the moment, so if you are struggling to put food on the table, please come visit us in store to see how we can help. “Be merciful to others & you will receive mercy.“ – Hadith Respect https://t.co/I5gxTYqeIY pic.twitter.com/La4vyF3KSy — Majid Freeman (@Majstar7) December 5, 2022



“I tempi sono difficili per molti di noi in questo momento, quindi se stai lottando per mettere il cibo in tavola, per favore vieni a trovarci in negozio per vedere come possiamo aiutarti”, ha scritto il proprietario sui social come riportato sempre dal ‘Daily Mail. E poi ha anche aggiunto un Hadith, ovvero un detto del profeta islamico Muhammed: “Sii misericordioso con gli altri e riceverai misericordia. Perdona gli altri e Allah ti perdonerà”. Insomma, un grande insegnamento per il giovane ladro!