Ha dovuto dirle addio, il post fa piangere i fan | Gravissimo lutto per il trionfatore di Amici

Anche in questa edizione di Amici – la ventiduesima, ndr – gli ascolti sono davvero molto importanti, per la gioia di Mediaset e ovviamente di Maria De Filippi.

Sembra passata un’eternità da quel 17 settembre 2001, quando il talent show fece il suo debutto su Canale 5 per poi passare in prima serata dall’anno successivo. Non a caso Amici di Maria De Filippi è il talent show più longevo della storia della musica italiana. In oltre un ventennio sono stati moltissimi gli allievi e le allieve che sono transitate all’interno della scuola di ballo e canto. Alcuni di loro sono poi riusciti a spiccare il volo, diventando personaggi molto noti al grande pubblico.

Tra questi c’è Luigi Strangis, il trionfatore della scorsa edizione di Amici. Il cantautore e polistrumentista di Lamezia Terme ha ottenuto dapprima l’accesso alla fase serale del programma entrando a far parte della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: in seguito, a maggio 2022, ha guadagnato l’accesso alla finale, per poi andare a vincere.

Da quel momento in poi sono arrivate solo grandi soddisfazioni per Luigi Strangis, che aveva già pubblicato i singoli Vivo, Muro, Partirò da zero, Tondo e Tienimi stanotte durante la sua partecipazione al talent show di Canale 5.

Luigi Strangis, il dolorosissimo addio: “Proteggimi come hai sempre fatto”

Lo scorso settembre è uscito il suo nuovo singolo, Stai bene su tutto, che ha anticipato il suo secondo album in studio, Voglio la gonna.

Anche per via di questo grande successo i suoi fan speravano che potesse essere inserito nella lista dei big che si daranno battaglia tra due mesi sul palco di Sanremo. Purtroppo nell’elenco annunciato da Amadeus domenica 4 dicembre durante il Tg1 delle 13:30 il nome di Luigi Strangis non è comparso e la delusione nei suoi fedelissimi è stata tanta.

Ma non è questa l’unica notizia spiacevole con cui hanno dovuto fare i conti i fan di Luigi Strangis. Il cantante calabrese è stato infatti colpito da un gravissimo lutto, come ha comunicato lui stesso con un post pubblicato sui suoi canali social.

Strangis, infatti, ha dovuto dire addio ad una persona per lui importantissima, una vera e propria colonna della sua famiglia. Nella foto pubblicata dall’artista sui social si vede proprio Luigi Strangis assieme ad una donna fondamentale, che gli ha garantito il massimo supporto in questi anni.

Il 21enne ha perso la sua amata nonna e proprio a lei ha voluto dedicare queste struggenti parole: “Proteggimi, come hai sempre fatto. Ciao nonna”.

Sotto al post tantissimi fan hanno voluto esprimere la loro massima solidarietà al giovane cantante. “Un grandissimo abbraccio Luigi”, “Ti voglio bene, coraggio”, “Luigi, mi dispiace tantissimo”, si legge tra i commenti. “Sarà orgogliosa di quello che sei”, scrive un altro fan, mentre in un altro commento qualcuno prova a ricordare a Strangis che sua nonna “è tanto fiera” di lui.