Lutto terribile per Tina Turner, trovato morto il figlio | Solo quattro anni fa un’altra tragedia per la cantante

Un tremendo lutto ha sconvolto l’intero mondo della musica, gettando nello sconforto i fan di una delle cantanti più amate di sempre.

Il figlio di Tina Turner, Ronnie, è morto all’età di 62 anni, appena quattro anni dopo il suicidio di suo fratello. La notizia viene riportata dal tabloid britannico The Sun, che spiega come la polizia abbia ricevuto una chiamata al 911 giovedì mattina.

La persona che ha chiamato le forze dell’ordine ha precisato che Ronnie Turner stava respirando con enorme fatica.

I paramedici si sono quindi precipitati all’indirizzo nella San Fernando Valley, a Los Angeles, dove le persone presenti stavano tentando la rianimazione cardiopolmonare.

Nonostante tutti gli sforzi dei sanitari, il secondogenito di Tina Turner non è riuscito a farcela: il 62enne è stato dichiarato morto sul posto, come riportato anche da TMZ.

Lo struggente post di Tina Turner: “Chiudo gli occhi e penso a te”

Le forze dell’ordine stanno cercando di capire cosa sia accaduto e quali siano state le cause che hanno portato alla morte del figlio della celebre artista. In particolare si sta indagando su una possibile correlazione con i suoi problemi di salute già esistenti, compreso il cancro che in passato aveva colpito il 62enne.

Tina Turner ha detto addio al suo amato figlio anche su Instagram, pubblicando una foto in bianco e nero e postando parole che hanno fatto commuovere tutti i fan: “Ronnie, hai lasciato il mondo troppo presto. Nel dolore chiudo gli occhi e penso a te, mio amato figlio”.

Solo quattro anni fa Tina Turner – che ha compiuto 83 anni lo scorso 26 novembre, ndr – ha dovuto fare i conti con un altro lutto devastante. Suo figlio maggiore, Craig Raymond Turner, si è infatti tolto la vita nella sua casa in California nel 2018.

“Mio dio Ronnie Turner, un vero angelo, un’anima enorme, altamente spirituale, mio marito, il mio migliore amico, il mio bambino, la tua mamma, la tua infermiera”, sono invece le parole di sua moglie Afida.

“Ho fatto del mio meglio fino alla fine, ma questa volta non sono stata in grado di salvarti. Ti ho amato in questi 17 anni”, ha aggiunto.

La notizia della morte di Ronnie Turner ha fatto rapidamente il giro del web e sono tantissimi gli utenti che stanno porgendo le loro condoglianze a Tina Turner e ai familiari del 62enne.

Tantissimi i messaggi dei fan sui social

“Le mie più sincere condoglianze a Tina Turner e Afida Turner… Possa Ronnie riposare in pace”, si legge in un tweet.

“Nessun genitore dovrebbe mai seppellire uno dei propri figli. Invio le mie preghiere a Tina e il resto della famiglia e degli amici”, scrive un altro fan.

Tina Turner aveva soltanto 18 anni quando ha partorito il suo primo figlio, Craig, nato dall’unione con Raymond Hill, che suonava il sassofono per la band Kings of Rhythm. In seguito la celebre cantante ha sposato Ike Turner, che ha adottato Craig dopo il loro matrimonio nel 1962. Dal matrimonio con Ike, nel 1960, è nato Ronnie.