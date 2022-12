Anche i vipponi litigano sul reddito di cittadinanza | Che scontro tra Adriano Celentano e Iva Zanicchi

Il nuovo governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni ha già fatto capire di voler intervenire in maniera radicale su alcune misure, in particolare sul reddito di cittadinanza.

Da sempre, infatti, le forze politiche di centrodestra (Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia) criticano la misura di sostegno economico fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle e approvata durante il primo governo Conte (quello ‘gialloverde’, dove i pentastellati governavano assieme al Carroccio, ndr).

Per Berlusconi, Salvini e Meloni, infatti, il reddito di cittadinanza – così come è costruito – non incentiverebbe alla ricerca di un lavoro ma al contrario rappresenterebbe esclusivamente un’alternativa al lavoro stesso, maggiormente ‘gradita’ dai giovani.

Il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico e le altre forze di centrosinistra sottolineano invece come il reddito di cittadinanza abbia consentito a moltissime famiglie italiane (che vivono in condizioni di povertà) di non affondare durante gli ultimi difficilissimi anni, caratterizzati prima dalla pandemia di Covid-19 e poi dai forti rincari determinati soprattutto dalla guerra in Ucraina.

Adriano Celentano e Iva Zanicchi, sul RdC è scontro

Un dibattito talmente acceso da coinvolgere anche il popolo del web, fino ad arrivare ai volti noti del mondo dello spettacolo e della musica, che scelgono di dire la loro in merito a quella che è certamente una questione particolarmente spinosa.

Adriano Celentano si è apertamente schierato a favore del reddito di cittadinanza. Il celebre cantante ha pubblicato un post sui suoi canali social riprendendo un passaggio di una delle sua canzoni più famose.

Parafrasando “chi non lavora, non fa l’amore”, Celentano scrive “chi non lavora… non va abbandonato”, con chiaro riferimento alla misura introdotta durante il governo Conte I.

L’appoggio di Celentano al reddito di cittadinanza non ha fatto altro che alimentare ulteriormente la discussione intorno a questa misura. Iva Zanicchi, che in passato è stata anche europarlamentare di Forza Italia, ha voluto replicare a Celentano, facendo chiaramente capire di non essere d’accordo con il Molleggiato.

“Come tutti, ho un amore fortissimo per Celentano, lo amo come artista ma non è detto che ogni volta che lui predica io sia d’accordo con lui – le parole della Zanicchi all’Adnkronos – E in questo caso non lo sono: sulla difesa del reddito di cittadinanza la sua predica è sbagliata”.

“Non si aiutano così”, la Zanicchi non le manda a dire

“Io sono d’accordo nel difendere chi non ha un lavoro, ma sono altrettanto d’accordo con il Governo quando cerca di aiutare soltanto chi ha veramente bisogno, anche se mi rendo conto che questo è un ragionamento impopolare”, ha poi aggiunto l’Aquila di Ligonchio nell’intervista all’Adnkronos.

Per la Zanicchi “è sacrosanto aiutare chi non lavora, ma se questi aiuti in modo sconsiderato vanno anche a ragazzi che il lavoro non lo cercano e restano a casa, magari sommando qualche lavoretto in nero al reddito di cittadinanza, allora non va bene”.

“Non si aiutano così, perché è diseducativo e si fa loro del male, perché l’ozio è il padre dei vizi”, conclude la cantante.