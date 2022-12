Antonella Clerici, fan al settimo cielo | La notizia è filtrata: adesso si sa tutto

Periodo lavorativamente molto fortunato per Antonella Clerici. Un altro importante tassello per la sua carriera è stato ufficializzato, e accadrà tutto in prima serata

A 59 anni appena compiuti (ha spento le candeline il 6 dicembre) Antonella Clerici sta vivendo una seconda giovinezza. Dopo un periodo di stasi terminata la sua conduzione ne La Prova del Cuoco, è tornata dal 2020 con l’apprezzatissimo programma “È sempre mezzogiorno” che ha fin da subito riscosso ampio successo in termini di telespettatori e apprezzamento sui social. Lei di fatto non si è comunque mai fermata prendendo parte, nei panni di conduttrice o in veste di giudice a programmi quali Sanremo Giovani, Zecchino d’Oro, Tali e Quali e dal 2023 la vedremo alla conduzione di The Voice Kids in onda su Rai 1. Ma non solo: i fan sono al settimo cielo perchè nelle ultime ore è arrivato l’annuncio ufficiale in merito ad una novità che la riguarda e che ha fatto fin da subito la loro gioia.

Antonella Clerici, è ufficiale: la bella notizia è arrivata

Del resto c’era da aspettarselo: dopo il successo riscosso dalle due passate edizioni, non poteva che essercene una terza, confermata dalla Rai anche per l’anno 2023 e “Antonellina” ci sarà; anzi, sarà proprio lei, ancora una volta, a condurre quello che è uno dei talent più attesi dei prossimi mesi per il quale, dopo che la notizia è filtrata, sono stati svelati anche i giudici e, attesissima da tutti, la data di partenza su Rai 1. Anzitutto occorre sottolineare che sarà un ritorno in prima serata con un format che rimarrà pressoché identico rispetto a quello delle due passate edizioni, partendo dalle audizioni al buio, ovvero le Blind Audition e proseguendo con le successive fasi, dai knkockout che sanciranno l’effettivo avvio della gara alle ulteriori sfide per guadagnarsi un ambìto posto in finale.

La data di avvio ed i giudici della nuova edizione

Avete capito di cosa stiamo parlando? Ma ovviamente di The Voice Senior 2023, il talent show dedicato alle più belle voci over 60 d’Italia, che si prepara al ritorno in grande stile in prima serata, con data di partenza del programma fissata per il 13 gennaio del prossimo anno e, ovviamente, Antonella Clerici in veste di conduttrice, ancora una volta al timone con il suo brio e la sua attitudine spumeggiante. La grande novità della terza edizione riguarda i giudici: Orietta Berti è diventata opinionista del Grande Fratello Vip, pertanto al suo posto vi è una new entry, ovvero I Ricchi e Poveri con Angela Brambati e Angelo Sotgiu; Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino sono stati invece confermati. Nel corso del talent, prodotto per Fremantle da Marco Tombolini saranno poi presenti ampie parentesi dedicate alla riflessione e commozione, con storie toccanti da parte dei concorrenti in gara e delle persone a loro più vicine. E, durante la gara, sarà possibile assistere anche a speciali duetti con i coach delle rispettive quattro squadre.