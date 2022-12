Strage sulla Strada Provinciale 244: muoiono tre giovanissimi | La vittima più giovane aveva solo 15 anni

Incidente mortale per 3 giovanissimi in provincia di Alessandria, l’auto è finita fuori strada dopo il mancato alt da parte dei carabinieri. Per loro non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Viaggiavano ben sette tutti nella stessa macchina e questo è stato più che sufficiente per i carabinieri che, una volta vista la macchina, hanno intimato al conducente di fermarsi. A meno che, infatti, non si tratti di un minivan, non è possibile viaggiare in sette tutti nella stessa autovettura. Ci troviamo tra Cabanette e il sobborgo alessandrino di Cantalupo, lungo la strada la strada provinciale 244, in provincia di Alessandria.

Stando a quanto riportato dalle cronache, alle quattro di notte circa, i ragazzi che si trovavano a bordo dell’auto avrebbero ignorato in toto il segnale di alt proveniente dal posto di blocco carabinieri che si sarebbero messi subito all’inseguimento della macchina per cercare di fermarli. L’inseguimento, però, si è trasformato ben presto in un incidente mortale per tre dei sette ragazzi.

Il conducente infatti, per evitare i carabinieri ha iniziato a spingere il piede sull’acceleratore in direzione della periferia del capoluogo. Ma ben presto la macchina è finita fuori strada schiantandosi contro il cortile di un’abitazione, dopo avere urtato il passaggio a livello. Il bilancio è impietoso. I ragazzi che sono morti sul colpo dopo l’urto sono tre di 33, 29 e 15 anni. Gli altri quattro sono rimasti gravemente feriti e addirittura due sono finiti in codice rosso e uno in codice giallo.

Sabato sera delirante in provincia di Alessandria

Di certo i sette ragazzi non si aspettavano un epilogo simile della loro serata, un sabato sera come un altro in cui il divertimento e le bravate di chi non vuole crescere mai, si scontrano con la realtà dei fatti. Magari sapevano anche bene che non era di certo concesso viaggiare ben sette in macchina, eppure l’hanno fatto lo stesso, convinti di poter dare quel giusto brio e adrenalina alla serata andando contro la legge.

Eppure, pur di passarla franca, senza dover dare spiegazione a nessuno del loro gesto, hanno deciso anche di rischiare la vita, andando oltre la semplice adrenalina. Se si fossero fermati si sarebbero beccati una multa e sicuramente il ragazzo di soli 15 anni anche più di un rimprovero da parte dei genitori, ma sarebbe ancora vivo, come gli altri due amici.

Eppure, ancora non è del tutto chiara la dinamica dell’incidente. Dalle prime ricostruzioni, infatti, l’auto sarebbe uscita dalla carreggiata dopo aver urtato il passaggio a livello. In queste ore, però, il traffico resta del tutto congestionato tra Cabanette e il sobborgo alessandrino di Cantalupo.

La sala operativa dei vigili del fuoco, infatti, è al lavoro con 2 squadre impegnate per oltre 3 ore per sistemare tutta la zona e rimuovere le lamiere della macchina che si è accartocciata su se stessa dopo l’urto. Al momento, tuttavia, Rfi fa sapere come il traffico sia sospeso tra il capoluogo di provincia piemontese e Acqui Terme per il danneggiamento del passaggio a livello provocato dall’auto. Ci vorrà ancora un bel po’ prima di ripristinare del tutto la zona.